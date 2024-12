X Factor, Mimì Caruso "è scoppiata dentro il cuore" di Napoli: è lei la vincitrice

Valentina Bertoli 05 dicembre 2024 a

Mimì Caruso è "scoppiata dentro il cuore" di Napoli. Con 16mila persone pronte ad abbracciarla e una giuria mai così compatta nel riconoscere l'originalità della sua voce soul, la 17enne di Usmate Velate ha alzato il premio di X Factor 2024 al cielo. Il suo mentore, Manuel Agnelli, ci ha scommesso da subito, giocando per lei l'X Pass e permettendole l'accesso diretto ai bootcamp. Sette giorni fa era finita al ballottaggio, ma stasera a Napoli il suo talento è esploso e l'inciampo della scorsa settimana non è stato altro che una frenata da cui imparare a riprendere velocità.

Voce piena e capace di sfumature rare, Mimì non ha lasciato indifferenti nè le persone che hanno affollato il cuore del capoluogo campano nè i telespettatori che, dai loro divani, hanno votato per lei. L'artista, che ha confessato nel corso della finalissima di "cantare da sempre", ha dimostrato di usare il suo superpotere per creare connessioni e abbattere barriere. "Il mio sogno è far vedere alla gente che si riesce a fare qualcosa di magico e di divertente con la musica", ha detto nel corso della serata la giovanissima cantante.

Soddisfatto il suo "maestro": "È la voce più interessante che io abbia mai sentito a X Factor Italia, ha solo 17 anni ma la maturità di una donna che ha vissuto mille vite. Ha sempre dimostrato talento nel rendere personale ogni brano. Sono curioso di sapere che cosa sarà Mimì tra cinque anni", ha detto commosso. "Sei fantastica, piccola", ha aggiunto poi rivolgendosi alla sua stella nascente. Nella manche della "My song", Mimì ha incendiato il palco con "Because the night" di Patti Smith. Per il "Best of", invece, ha intonato tre dei brani che più hanno riscosso successo nel corso dell'edizione: "Figures" di Jessie Reyez, "Mi sei scoppiato dentro il cuore" di Mina e "La sera dei miracoli" di Lucio Dalla. Ultimo il trionfo con "Dove si va", il pezzo scritto per lei dall'inconfondibile penna di Madame.