Ligabue inarrestabile: "La notte di certe notti" sbarca alla Reggia di Caserta

Qualcuno, tra i fedelissimi fan del "Bar Mario" (e non solo), lo aveva intuito già da qualche ora: Luciano Ligabue non era in Campania solamente per sorseggiare 'na tazzulella 'e café. La festa non si ferma. Dopo il 21 giugno alla Rcf Arena di Reggio Emilia, quando il rocker tornerà a Campovolo a 20 anni di distanza dalla prima volta, sabato 6 settembre 2025 "La notte di certe notti" continuerà nell'affascinante venue della Reggia di Caserta. Uno dei luoghi più belli e iconici del mondo farà da sfondo al primo grande evento al sud della carriera del cantautore.

Doppietta di concerti da segnare sul calendario, dunque. Il cantautore di Correggio, che festeggerà insieme ai fan i 30 anni di "Certe notti" e dell’album "Buon compleanno Elvis", pensa sempre in grande e sorprende chi lo supporta dal primo giorno. La "Ligastreet", che accoglierà i fan presenti il 21 giugno alla Rcf Arena di Reggio Emilia si trasformerà, per l’occasione, in un vero e proprio "Ligavillage", che prenderà vita nei cortili interni della Reggia e nell’area circostante. Sarà possibile accedervi già a partire dalle 12 di venerdì 5 settembre e, come per Reggio Emilia, sarà diviso in diverse aree tematiche che permetteranno al pubblico di entrare nel mondo del rocker.

Dalla mostra fotografica ai memorabilia, dal merchandising dedicato ed esclusivo ai punti ristorazione, dall’area cinema al campeggio: tutto parlerà di Ligabue, che, ormai da anni, macina un successo dopo l'altro. Non mancherà un’attenzione particolare al sociale e alla sostenibilità grazie a un'apposita zona che ospiterà organizzazioni attive nel settore e al prefissato obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali, della tutela dei diritti umani, della salute, della parità di genere e dell'inclusione.