Ascolti tv, Ballando con le stelle monopolizza la serata. Boom di 4 di sera Weekend

Marco Zonetti 24 novembre 2024 a

Sfida tutta nuova del sabato sera nel prime time di ieri, 23 novembre 2024, fra Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci, affiancata dai giurati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, questa volta contro il Grande Fratello condotto su Canale5 da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Chi avrà vinto fra il talent danzante Rai e il reality Mediaset? Presto detto. Ballando con le stelle ha totalizzato una media di 3.446.000 spettatori pari al 26.8% di share, trionfante e in lieve crescita rispetto a sette giorni fa, mentre il Grande Fratello ha segnato il 14.7% pari a 1.803.000 spettatori.

Su Rai2 il primo episodio del telefilm S.W.A.T. con Shemar Moore, Stephanie Sigman e Alex Russell, ha richiamato 590.000 appassionati pari al 3.3% di share. Il secondo ha raccolto il 3.5% pari a 566.000.

Su Rai3, Sapiens - Un solo pianeta con il geologo Mario Tozzi ha calamitato il 4.1% della platea pari a 663.000 teste (presentazione: 3.5% - 582.000).

Su Rete4 il film Lo chiamavano Trinità con l'inossidabile coppia Bud Spencer e Terence Hill ha divertito una media di 1.083.000 spettatori con una percentuale del 6.9%, terzo più visto della serata.

Su Italia1, il film di animazione I Croods 2 - Una nuova era ha appassionato una media di 938.000 individui all'ascolto equivalente al 5.5% di share.

Su La7, In altre parole di Massimo Gramellini conquista il 5.7% di share con una media di 975.000 spettatori, quarto programma più visto in prime time. Su Tv8, il Rugby Autumn Test Match con lo scontro Italia-Nuova Zelanda ha totalizzato il 2.4% pari a 410.000 appassionati.

Accordi & Disaccordi sul Nove, condotto da Luca Sommi con Andrea Scanzi e Marco Travaglio, ha invece segnato complessivamente 371.119 teste pari al 2.5% di share.

In access prime time, su Rai1, Ballando... Tutti in pista con Milly Carlucci conquista il 21.6% di share con 3.900.000 spettatori, mentre su Canale5 Striscia la Notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia si porta a casa il 16.4% pari a 2.964.000 affezionati, preceduto da Striscia fra poco, con i suoi 2.948.000 spettatori pari al 16.6%. Sul Nove, Amadeus con Chissà chi è - senza la concorrenza di Stefano De Martino, sostituto da Ballando... tutti in pista - sigla il 2.5% con 452.000 teste nella prima parte e il 4.1% con 744.000 nella seconda.

Per l'approfondimento, sempre in access, su Rai2 Tg2 Post con Luciano Ghelfi ha segnato il 2.9% pari a 527.000 teste, mentre su Rete4, ottimo risultato per Roberto Poletti e Francesca Barra con 4 di sera Weekend che totalizzano il 5.3% con 944.000 teste nella prima parte e il 5.7% con 1.026.000 nella seconda.

Al pomeriggio, da segnalare su Rai2 la Coppa Davis con la vittoria in due set di Jannik Sinner contro Alex De Minaur e quella di Matteo Berrettini in tre set contro Thanasi Kokkinakis che hanno garantito l'accesso dell'Italia in finale. I trionfi azzurri hanno conquistato il 13.3% di share pari a 1.634.000 tifosi.