Ascolti tv, Clerici regina indiscussa e "Quarto Grado" piace. Amadeus non decolla

Prima serata, quella di ieri venerdì 22 novembre 2024, all'insegna della sfida degli ascolti tv tra The Voice Kids condotto su Rai1 da Antonella Clerici, affiancata dai giurati Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D'Alessio, e la serie Tv Il Patriarca con Claudio Amendola e Antonia LIskova su Canale 5. Spazio alla cronaca con FarWest di Salvo Sottile su Rai3, con intervista esclusiva in studio a Michele Misseri, e con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi affiancato da Alessandra Viero su Rete4. E ulteriore sfida tra la satira di Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi su La7 e Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza affiancato da Andrea Zalone sul Nove. Vediamo come sono andati gli ascolti. The Voice Kids ha conquistato il 21.3% pari a 3.394.000 spettatori, stabile rispetto alla settimana scorsa e vincitore della serata, mentre Il Patriarca ha siglato una media di 2.125.000 individui all'ascolto pari al 12.9%, in lieve calo rispetto a sette giorni fa.

FarWest ha totalizzato una media di 578.000 spettatori pari al 3.5% di share, in crescita, con picco d'ascolto di 1.012.831 e del 5.02% di share alle ore 21.26, e Quarto grado ha ottenuto una media di 1.182.000 spettatori pari all'8.3%, ancora una volta terzo programma più visto in prima serata. Propaganda Live ha divertito il 6.5% della platea pari a una media di 902.000 spettatori e Fratelli di Crozza ha tenuto inchiodata allo schermo una media di 991.000 teste con il 5.4% di share, Quanto ai film in prima serata: su Rai2 Mia di Ivano De Matteo, con Edoardo Leo, Greta Gasbarri e Milena Mancini, ha appassionato il 3.7% della platea pari a 669.000 spettatori; su Italia1, Una notte al museo 2 - La fuga con Ben Stiller e Amy Adams ha ottenuto il 5.2% di share pari a 857.000 teste; su Tv8 il film Casino Royale con Daniel Craig ha coinvolto il 2.0% della platea pari a 314.000 individui all'ascolto.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha totalizzato il 25.7% con 5.183.000 affezionati, mentre su Canale5 Striscia la Notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia ha conquistato il 13.7% con 2.776.000. Su Rai3, Un posto al sole conquista il 7.6% pari a 1.539.000 irriducibili. Sul Nove Amadeus con Chissà chi è ottiene il 2.3% con 450.000 teste nella prima parte e il 2.8% con 566.000 nella seconda. Quanto all'approfondimento: su Rai1 Bruno Vespa con i suoi Cinque Minuti raggiunge il 22.8% con 4.464.000 individui all'ascolto; su Rai2 Luciano Ghelfi con Tg2 Post totalizza il 2.3% pari a 468.000; Il cavallo e la torre con Marco Damilano su Rai3 il 6.1% pari a 1.199.000; su Rete4, Paolo Del Debbio con 4 di sera sigla il 5.0% pari a 983.000 nella prima parte e il 4.5% con 912.000 nella seconda; Otto e mezzo con Lilli Gruber su La7 conquista invece l'8.5% pari a 1.713.000 spettatori.

In seconda serata, bene il magazine del Tg1 diretto da Gian Marco Chiocci, Tv7, con il suo 10.5% di share pari a una media di 546.000 spettatori; su Rai2 Tango di Luisella Costamagna si ferma all'1.2%; su Rai3 Monica Giandotti alle redini di Tg3 - Linea Notte ottiene il 3.6% di share pari a 249.000 teste. Al pomeriggio, su Rai2, da segnalare ancora una volta il risultato di Milo Infante con Ore14, che conquista il 9.3% superando ancora una volta il milione di spettatori, e di Pierluigi Diaco con Bellamà che ottiene il 7.0% con 631.000 teste e un picco dell'8.6%.