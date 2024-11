Ascolti tv, boom per la "superbelva" Fagnani. Berlinguer-Floris: chi vince

Marco Zonetti 20 novembre 2024 a

Ieri, martedì 19 novembre 2024, la prima serata ha visto la consueta programmazione subire due cambiamenti importanti. Su Rai1 ha debuttato la nuova fiction Libera con Lunetta Savino, sfidando direttamente la concorrenza del Grande Fratello su Canale5. E, su Rai2, è invece ripartita la nuova stagione di Belve con le interviste di Francesca Fagnani a Mara Venier, Riccardo Scamarcio e Flavia Vento. Quali saranno stati gli ascolti e i dati Auditel? Vediamo nel dettaglio. Su Rai1, Libera ha conquistato il 18.8% di share pari a una media di 3.409.000, aggiudicandosi il prime time. Su Canale5, il Grande Fratello con Alfonso Signorini, e le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, in una puntata che ha visto finire in nomination cinque concorrenti (Alfonso D'Apice, Clayton Norcross, Amanda Lecciso, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato) ma nessuna eliminazione, ha siglato invece il 15.4% pari a 1.987.000 affezionati.

Su Rai2, le Belve di Francesca Fagnani hanno appassionato una cospicua media di 1.555.000 spettatori pari al 9.1% di share (presentazione: 1.166.000 - 5.5%), effettuando un'ottima ripartenza.

Su Rai3 Amore criminale - Storie di femminicidio con Veronica Pivetti ha ottenuto una media di 811.000 teste pari al 4.4% di share (presentazione: 683.000 - 3.3%). Per l'approfondimento, su Rete4 il talk show È sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer ha totalizzato il 4.1% pari a 588.000 spettatori. E, su La7, l'appuntamento con Giovanni Floris e il suo diMartedì ha attirato una media di 1.600.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Italia1 il film Big Game - Caccia al presidente con Samuel L. Jackson ha tenuto con il fiato sospeso 851.000 teste pari al 4.7%. Su Tv8 il live di X-Factor ha segnato il 3.1% con una media di 457.000 individui all'ascolto, mentre sul Nove Comedy Match con Katia Follesa ha divertito 307.000 teste pari all'1.7% di share. In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino segna il 26.5% con 5.643.000 spettatori, mentre Striscia la Notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia su Canale5 conquista il 14.1% pari a 2.996.000, preceduto da Striscia fra poco con il 13.5% pari a 2.811.000. Sul Nove, Amadeus con Chissà chi è raccoglie il 2.1% pari a 442.000 teste nella prima parte e il 2.6% con 555.000 nella seconda.

Per l'approfondimento in access, su Rai1 Bruno Vespa con Cinque minuti conquista il 23.4% con 4.815.000 spettatori; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 totalizza il 5.7% con 1.191.000. Su Rete4, 4 di sera con Paolo Del Debbio si assesta al 4.5% di share con 933.000 teste nella prima parte e al 4.6% nella seconda con 991.000 nella seconda. Su La7 Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber segna il 9.2% di share con 1.962.000. In seconda serata, su Rai1, Porta a Porta di Bruno Vespa conquista il 7.9% pari a 585.000 spettatori, su Rai2 il secondo appuntamento con Sanremo Giovani 2024 condotto da Alessandro Cattelan - con la designazione dei secondi tre finalisti Gremos, Settembre e Selmi - raccoglie il 5.6% pari a 377.000 spettatori. Su Rai3, Sopravvissute condotto da Matilde D'Errico conquista il 4.2% pari a 526.000 teste e, a seguire, il Tg3 - Linea Notte di Monica Giandotti ha segnato il 3.4% pari a 232.000.