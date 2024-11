Musica, Bocelli con 'Duets' è da record mondiale: vola nelle classifiche

09 novembre 2024 a

Una voce da record, capace di varcare il muro del sogno. Andrea Bocelli si conferma uno dei cantanti italiani più famosi e amati nel mondo e soprattutto in America, diventata per lui terra di conquista per consolidare la sua popolarità planetaria. Con il suo nuovo album 'Duets', uscito appena due settimane fa, il tenore toscano, nell'anno del suo 30ennale di carriera, sbanca ovunque, travolge le classifiche americane Usa, debutta al n.1 del Billboard degli album classici e al n.1 degli album classici crossover e firma un ennesimo record che lo porta ad essere il primo artista a guadagnare per 22 volte la vetta della classifica Classica e 16 quella Crossover. Un traguardo mai ottenuto da nessuno al mondo che premia una voce iconica e tra le più riconoscibili. Un ulteriore tributo da parte del pubblico nei confronti di un artista che ha ottenuto cinque candidature ai Grammy Award, sei ai Latin Grammy Award e due Billboard Latin Music Award, tra cui il Lifetime Achievement Award, e sette World Music Award, a cui si aggiunge il Premio Lunezia nel mondo.

Nell'ambita Billboard200 (classifica generale degli album più venduti in America) 'Duets' debutta direttamente al numero 24 (è la 21esima volta che l'artista italiano entra nella top 40 della classifica generale americana). E ancora, nella Top Album Sales dei dischi fisici, Bocelli è in top ten con la sesta posizione (è in top ten per la 13esima volta). 'Duets', uscito lo scorso 19 ottobre, riunisce molte delle collaborazioni più amate di questi ultimi tre decenni e brani nuovi, in una raccolta di 32 tracce che abbraccia tutta la sua carriera. Al suo interno, duetti con Ed Sheeran, Céline Dion, Sarah Brightman, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Giorgia e Luciano Pavarotti, insieme a nuovi duetti registrati appositamente per questo album con Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Karol G, Sofia Carson, Lauren Daigle, Elisa, Matteo Bocelli e Hans Zimmer.

Il nuovo disco giunge pochi mesi dopo lo storico evento tenutosi al Teatro del Silenzio, a Lajatico, città natale del tenore. Tre giorni di concerti in cui Bocelli ha ospitato nomi del calibro di Ed Sheeran, Brian May, Johnny Depp, Russell Crowe, Will Smith, Placido Domingo, Jose Carreras, Lang Lang, Jon Batiste, Zucchero, Eros Ramazzotti, Elisa, Tiziano Ferro, Laura Pausini, Shania Twain, David Foster, Matteo Bocelli, Nadine Sierra, Sofia Carson, Virginia Bocelli e molti altri.