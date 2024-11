Ciao Maschio, "Mike Bongiorno si arrabbiò": la confessione di Mastrota

02 novembre 2024 a

Sale la febbre da Ciao Maschio, il programma di interviste rock di Rai1. Stasera a popolare lo studio saranno l’attore e icona del cinema italiano Lino Banfi, il conduttore Giorgio Mastrota e il comico e imitatore Francesco Cicchella. Nunzia De Girolamo li intervisterà singolarmente e li farà dialogare sul tema della tentazione. Spunta già qualche anticipazione di una puntata che sarà a dir poco frizzante. "Mike (Bongiorno,ndr) si arrabbiava molto quando i giornali mi definivano il 're delle televendite'. Mi ha insegnato tanto, ma si arrabbiava e una volta mi disse 'Non devi più dirlo'. Io cercai di giustificarmi dicendo 'guarda Mike, me l'ha detto un giornalista'. E lui incalzò: 'No, no, non devi più dirlo'. Questo titolo di 're delle televendite' mi è stato appioppato proprio nel periodo in cui Mike c'era ancora, e faceva anche lui le televendite delle pentole e dei materassi", ha confessato Mastrota.





Nunzia De Girolamo, incuriosita dal racconto del suo interlocutore, ha allora indagato e chiesto come sia stato possibile raggiungere un successo di quel livello con le televendite. Giorgio Mastrota non si è sottratto alla domanda e, anzi, ha aggiunto di più: "La verità è che c’è stato un periodo in cui non mi hanno fatto più fare altro, cioè negli anni '90. Io, solitamente, facevo le prime serate. E questo periodo ha coinciso, con la fine del rapporto con Natalia. Da li in poi non mi hanno chiesto più niente. Proprio in quel momento le televendite entravano all'interno del gruppo, al di fuori dei programmi. E per me era un modo per rimanere ancorato ancora a questo lavoro", ha scandito.



La conduttrice ha allora cercato di capire se questo cambio di direzione sia stato motivo di sconforto. "In quel momento sì. Adesso chiaramente non la lascerai per nulla al mondo. Quello che ho fatto, mi ha consentito di stare bene, anche economicamente, di vivere bene, di essere soddisfatto. Quindi è un punto importante nella mia vita. Però col senno di poi ho fatto bene", ha risposto l'ospite.