Ascolti tv, Boccia non fa volare Formigli. Vince Don Matteo, bene Le Iene

Marco Zonetti 01 novembre 2024

Gli ascolti e i dati Auditel di giovedì 31 ottobre 2024 vedono in prima serata la terza puntata della nuova stagione di Don Matteo, interpretata da Raoul Bova e Nino Frassica, totalizzare il 23.5% di share pari a 3.850.000 spettatori, in calo ma leader di fascia. Su Canale5, la serie turca Endless Love con Karem Asilik conquista invece il 15.3% con 2.501.000 appassionati, secondo programma più visto in prime time. Su Rai2, Antonino Monteleone al timone de L'altra Italia chiude definitivamente i battenti all'1.4% di share con una media di 218.000 spettatori. Su Rai3 Geppi Cucciari con Splendida cornice conquista una media di 757.000 affezionati pari al 4.9% di share Su Italia1, Le Iene presentano: Inside con un dossier di Giulio Golia sulle falle del sistema giudiziario ha conquistato il 7.1% con 810.000 individui all'ascolto. Su Rete4 Paolo Del Debbio con Dritto e rovescio ha informato 867.000 persone con il 6.4% di share, mentre su La7- Piazza Pulita con Corrado Formigli - con ospite Maria Rosaria Boccia - ha totalizzato il 6.7% con 862.000 spettatori.

Su Tv8 il film The Bourne Supremacy (2004) con Matt Damon e Julia Stiles ha tenuto con il fiato sospeso 242.000 spettatori pari all'1.5% e sul Nove Il contadino cerca moglie con Diletta Leotta ha divertito 343.000 teste con il 2.1%. In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino conquista il 26.7% pari a 5.165.000 individui all'ascolto. Striscia la Notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia ottiene invece il 13.8% con 2.656.000. Sul Nove Amadeus con Chissà chi è totalizza un magro 2.1% pari a 343.000 teste. Per quanto riguarda l'approfondimento, Bruno Vespa con Cinque Minuti su Rai1 ha conquistato il 22.2% pari a 4.077.000 teste, mentre su Rai3 cresce Marco Damilano con Il Cavallo e la torre segnando un ottimo 6.7% con 1.255.000 individui all'ascolto.

Su Rai2 Manuela Moreno con Tg2 Post ha raccolto il 3.7% con 710.000 spettatori, e Paolo del Debbio su Rete4 con 4 di Sera ha radunato il 4.8% nella prima parte con 903.000 teste e il 4.0% nella seconda con 788.000. Lilli Gruber su La7 con Otto e mezzo conquista invece il 7.5% con 1.453.000 affezionati. Da segnalare, nel pomeriggio di Rai2, il successo di Ore14 con Milo Infante che calamita 893.000 pari al'8,4% di share e, a seguire, Pierluigi Diaco con il suo Bellamà che arriva al 7.2% con 566.000 spettatori e un picco dell'8.9%.