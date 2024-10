Ascolti tv, De Martino inarrestabile e boom per Le Iene. Del Debbio-Formigli: chi vince

Marco Zonetti 25 ottobre 2024 a

Gli ascolti e i dati Auditel di giovedì 24 novembre 2024 vedono in prima serata la seconda puntata della nuova stagione di Don Matteo, interpretata da Raoul Bova e Nino Frassica, totalizzare il 24.2% di share pari a 4.325.000 spettatori. Su Canale5, la serie turca Endless Love conquista invece il 14.3% con 2.528.000 appassionati, secondo programma più visto in prime time. Su Rai2, Antonino Monteleone con L'altra Italia si ferma all'1.2% di share con una media di 206.000 spettatori. Su Rai3 Geppi Cucciari con Splendida cornice riparte con la sua nuova stagione da 931.000 affezionati pari al 5.5% di share. Boom per Le Iene presentano: Inside con un dossier sulla chirurgia estetica presentato da Veronica Ruggeri. Il programma di Italia1 ha conquistato l'8.6% con 1.002.000 individui all'ascolto. Su Rete4 Paolo Del Debbio con Dritto e rovescio ha informato 968.000 persone con il 6.6% di share, superando - su La7- Piazza Pulita con Corrado Formigli ha totalizzato il 6.2% con 872.000 spettatori.

Altra vittoria per Io canto generation. Bene Cazzullo e Chi l'ha visto, Amadeus tenta la risalita

Su Tv8 la Uefa Europa League con la partita Fenerbahce - Manchester United ha tenuto con il fiato sospeso 710.000 spettatori pari al 3.5% e sul Nove Il contadino cerca moglie con Gabriele Corsi ha divertito 347.000 teste con il 2.0%. Dai programmi in access prime time alla seconda serata In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino conquista il 25.9% pari a 5.520.000 individui all'ascolto. Striscia la Notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia ottiene invece il 13.8% con 2.925.000. Sul Nove Amadeus con Chissà chi è totalizza il 3.1%, con trend in lieve crescita nelle ultime due puntate. In access prime time, per quanto riguarda l'approfondimento, Bruno Vespa con Cinque Minuti su Rai1 ha conquistato il 21.3% pari a 4.293.000 teste, mentre su Rai3 Marco Damilano con Il Cavallo e la torre ha segnato un ottimo 6.0% con 1.219.000 individui all'ascolto. Su Rai2 Manuela Moreno con Tg2 Post ha raccolto il 2.5% con 538.000 spettatori, e Paolo del Debbio su Rete4 con 4 di Sera ha radunato il 4.7% on 963.000 nella prima parte e il 4.1% con 887.000 nella seconda. Lilli Gruber al timone di Otto e mezzo su La7 svetta al 9.1% con 1.918.000 spettatori.

"Il mio erede...", Siffredi e il "dono" di Totti: intervista vietatissima ai minori

In fascia preserale, Pino Insegno alla guida di Reazione a catena su Rai1 racimola il 19.3% della platea con 2.551.000 teste nel segmento L'intesa vincente e il 21.5% con 3.524.000 nel programma vero e proprio (in netto calo rispetto all'edizione dell'anno scorso e indebolendo così, a seguire, il Tg1). Su Canale5 La ruota della fortuna presentato da Gerry Scotti con Samira Lui totalizza il 18.6% con 2.251.000 teste e, nel programma vero e proprio, il 22.7% con 3.517.000. In seconda serata, bene su Rai1 Porta a Porta con Bruno Vespa che sfiora il 10% di share con una media di 648.000 spettatori, mentre su Rai3 Linea Notte con Monica Giandotti raduna il 4.8% con 317.000 teste. Da segnalare, a tarda serata su Rai2, Storie di donne al bivio con Monica Setta, che riesce a conquistare il 3.7% con 114.000 spettatori, raddoppiando la percentuale dei due programmi che la precedevano immediatamente. Per quanto riguarda i canali non generalisti, sono da notare i dati di Rai Italia diretto da Fabrizio Ferragni, che evidenziano un trend di spettatori in crescita.