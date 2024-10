Cinque Minuti, da Vespa Renzi straccia Conte: i dati della vittoria schiacciante

04 ottobre 2024 a

I numeri parlano chiaro e sono dimostrazione di una vittoria schiacciante. Matteo Renzi ha stracciato Giuseppe Conte in termini di ascolti. Sia il leader di Italia Viva che quello del Movimento 5 Stelle sono stati ospiti di Bruno Vespa a Cinque Minuti, il programma di politica e di attualità che va in onda in prima serata su Rai 1 e, stando ai risultati, il primo ha battuto il secondo.

I due ex premier hanno raggiunto il salotto per discutere della linea adottata nei rispettivi partiti e per commentare quanto accade nel nostro Paese e nel mondo. Gli italiani, stando ai dati, sono rimasti più catalizzati dalle argomentazioni dell'ex sindaco di Firenze che da quelle di Conte. Si parla infatti di una sostanziale differenza: Renzi ha attirato ben 200mila spettatori in più e un + 0.4% nell’Audience.