Temptation Island, le due scene che scatenano i social: tutti con Anna e il "fuoco verde"

"Quanto è brutto non solo sapere di avere le corna ma addirittura vedere il tuo ragazzo mettertele davanti ai tuoi occhi". L'ultima puntata di Temptation Island infiamma i social. La single Sofia Costantini ha fatto bene il suo lavoro di tentatrice e Alfred Ekhator ha ceduto alle lusinghe, tanto da baciarla in favore di telecamere. Una scena che ha scatenato la reazione della fidanzata Anna Acciardi. Chiaro con chi stanno gli utenti di X che hanno twittato sulla trasmissione di Canale 5: gli hashtag "Temptationisland" e "ForzaAnna" sono stati in cima ai top trend per diverse ore.

Nella puntata non sono mancate altre "scene madre", come quella di Titty che getta nel fuoco del falò l’anello regalatole dal fidanzato Antonio. Gesto teatrale che ha scatenato i commenti anche perché per un istante le fiamme sono diventate verdi. Una scena da "cinema", commentano tanti utenti dei social.