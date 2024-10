Grande Fratello, le confessioni a microfoni spenti: "Io fuori di qui..."

Francesco Fredella 01 ottobre 2024 a

Si parla anche di bestemmie nella casa del Grande Fratello e di confessioni, a microfoni quasi spenti, giunte nella notte. Tutto a distanza di poco tempo dall'inizio del reality condotto dal Alfonso Signorini. Adesso sono diventate virali le immagini sui social dei fan che parlano di quello che avrebbero detto due concorrenti: Tommaso Franchi e Ilaria Galassi, una delle ragazze di "Non è la Rai".

Ma cosa è accaduto? Tommaso Franchi ha parlato a lungo con Lorenzo Spolverato, che l’ha accusato di non essere spontaneo, di essere immaturo. L'idraulico toscano, secondo i video circolati in rete, avrebbe tappato il microfono spifferando che nella sua vita quotidiana non è come appare nel programma. “Non sono sempre così fuori, qui dentro è un contesto diverso e mi sto ambientando. Non è che non voglio dire la mia, ma ci metto del tempo ad aprirmi. Poi fuori sono molto diverso. Tu mi vedi che parlo così, ma io fuori non parlo così. Io ad esempio fuori di qui bestemmio tanto, ma proprio tantissimo, cioè io sono clamoroso", avrebbe raccontato.

Seconda confessione. Quella di Ilaria Galassi, che nel letto con le due amiche, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, avrebbe parlato di Jessica Morlacchi. E detto: “Il mio agente mi disse di stare vicino a lei". Pamela Petrarolo a gamba tesa sull'argomento: “Io invece quando esco di qui dentro mi devo levare un po’ di sassolini dalle scarpe".