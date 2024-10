Caterina Balivo allo scoperto: "Perché lasciai Vieni da me", confessione in tv

01 ottobre 2024 a

"Quando ho lasciato un programma di successo su Rai 1 (Vieni da me), molti si sono chiesti il perché. In realtà in quel momento stavo scegliendo la famiglia. Non è stato poi facile rientrare, ho cominciato a fare un altro tipo di programma, quindi mi sono sporcata le mani, mi sono messa in discussione. Tornando indietro, lo rifarei perché in quel momento la mia priorità assoluta era quella di tenere unita la famiglia e pensavo di non farcela con il lavoro". È la confessione che Caterina Balivo fa al professore Vincenzo Schettini, ospite del programma di Rai 2 ‘’La Fisica dell’amore’’.



"Facendo quella scelta – ha proseguito la conduttrice de ‘’La Volta Buona’’ ho pensato da mamma, da moglie, da lavoratrice. Mi sono detta: io non riuscirò a dare il 100% se dovessi continuare, non potrò essere più quella che sono stata fino a prima e quindi mi sono fermata. Però quando ti fermi non è che ricominci quando vuoi, ogni scelta, ogni causa ha un effetto. In generale sono un'impulsiva, dico quello che penso e alcune volte sono un po' un elefante in una cristalliera. Le parole contano e quando si è arrabbiati le parole escono e vorrei avere tanto il dono di essere una persona riflessiva, di contare fino a 10 - ha concluso – ma ho imparato, a quasi 45 anni, a contare fino al 3".