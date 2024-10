Circo, musica classica e teatro: al Salieri Award vince la bellezza

Francesco Puglisi 01 ottobre 2024 a

Musica Classica, attrazioni circensi di alto livello e teatro. Tutto questo è il concentrato della quarta edizione dell’International Salieri Circus Award conclusosi ieri sera dopo cinque intense serate di competizione tutte sold out. Per sette spettacoli di selezioni si sono visti esibire sul palco del teatro Salieri di Legnago eccezionali artisti provenienti da 21 diverse nazioni accompagnati dalla musica eseguita dal vivo dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso. Tanti gli ospiti che hanno voluto partecipare alla kermesse uno fra tutti il sottosegretario dello spettacolo Gianmarco Mazzi che prima della fine dello spettacolo di sabato sera ha voluto prendere la parola e complimentarsi con gli organizzatori, Antonio, Luciano e Letizia Giarola: «Sto trascorrendo una serata bellissima sto vivendo un incanto, una meraviglia, il lavoro che stanno facendo questi artisti è straordinario, vedo nei loro occhi passione, entusiasmo e anche tantissimo talento. Voglio ringraziare gli organizzatori, non mi aspettavo di vedere uno spettacolo così pieno di bellezza, talento e professionalità. Manifestazioni del genere fanno bene allo spettacolo, siete fortunati ad avere delle persone così appassionate che realizzano eventi del genere».

Al termine dell’Award Gala, che si è svolto ieri sera, sono stati consegnati i premi principali del festival, decretati da una giuria di grande prestigio presieduta da Anita Gambarutti Orfei, leggenda del circo italiano e moglie di Nando Orfei. Il massimo riconoscimento, il Salieri d’Oro, è stato assegnato a Mikail Karahan per la sua performance con la ruota Cyr. Già distintosi al Festival Young Stage di Basel nel 2021, a Legnago ha conquistato il pubblico grazie a un numero che unisce virtuosismo tecnico e grande espressività comica che ha mandato in delirio la platea. Due i Salieri d’Argento andati al giocoliere russo Aleksei Teslin, che ha stupito con la sua energica esibizione con il diabolo, e agli acrobati aerei Xtreme Flying (Cuba-Messico), che hanno incantato con un romantico e coinvolgente numero di acrobatica aerea e pole dance.

Tre invece i Salieri di Bronzo vinti dal verticalista bielorusso Artem Cello, che ha eseguito difficili equilibri sulle mani con eleganza e precisione, al duo aereo americano Luna Girls, che ha emozionato con una performance armoniosa al cerchio aereo, e alla trapezista italiana Valentina Padellini, della compagnia ArteMàkia, che ha saputo coniugare danza e trapezio in un numero intenso e sperimentale realizzato con la regia di Milo Scotton. Il Premio della Critica, deciso dalla Giuria Stampa composta da giornalisti italiani e stranieri esperti del settore, è stato assegnato all’acrobata russo Ivan Slipchenko, per la sua straordinaria combinazione di teatralità e abilità nell’equilibrismo. Il Premio Musica, conferito dal Maestro Diego Basso, è andato all’artista belga Alexandra Malter, che ha incantato con una coreografia fluida e perfettamente sincronizzata con la musica, utilizzando hula hoop.

Il Premio del Pubblico, deciso tramite gli oltre 1550 voti raccolti tramite l’app del festival, è stato vinto da Mikail Karahan, acclamato per la sua maestria e simpatia. Il Premio ANSAC (Associazione Nazionale Sviluppo Arti Circensi) è stato assegnato all’equilibrista russo Artem Sherstobitov, per il suo impressionante controllo durante complesse evoluzioni su strutture precarie. Infine, il duo di clown argentini Crazy Mozarts ha ricevuto il Premio Città di Legnago per la loro sinfonia di gag comiche e musicali che ha coinvolto e fatto ridere il pubblico. Durante l’Award Gala, è stato assegnato il Salieri di Platino alla Carriera a Paolo Casanova, in arte Carillon. La sua emozionante performance con la cantante Nox e la successiva consegna del premio hanno incantato il pubblico, celebrando la sua carriera come massimo interprete della «Clownerie del Cuore».