Ascolti, smentiti i tele-gufi: De Martino vola, Amadeus battuto pure in "casa"

Nuova batosta per le Cassandre di Sinistra, Pd in testa, che deploravano "TeleMeloni" per l'esodo di Amadeus al Nove e la sua sostituzione con Stefano De Martino. Tacciato di amicizia con Arianna Meloni, illazione smentita da entrambi gli interessati, De Martino era stato processato anzitempo dal tribunale dell'inquisizione antimeloniana perché senz'altro avrebbe «mandato in rovina gli ascolti di Affari Tuoi».

Niente di più falso. Dopo vari giorni di ascolti elevatissimi, ieri sera, 26 settembre, Stefano ha toccato su Rai1 il 26.4% di share, mentre Amadeus sul Nove con Chissà chi è (già I soliti ignoti) si è fermato nuovamente al 3.7%. Battuto perfino da Casa a prima vista su Real Time (3.8%) e superato nuovamente da Paolo Conticini che, prima di lui sempre sul Nove, ha ottenuto il 4.2% con Cash or Trash – Chi offre di più?. Non solo politicamente, ma anche televisivamente parlando, la Sinistra non ci sta più capendo nulla.