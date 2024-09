Capalbio Film Festival al via con Buy e Bellè: tutti gli ospiti

Giulia Bianconi 19 settembre 2024 a

Margherita Buy, in veste di madrina, Marco Tullio Giordana, Valentina Bellè, Sonia Bergamasco, Mario Martone, Sergio Rubini, Luc Merenda, Riccardo Rossi. Sono solo alcuni degli ospiti della terza edizione del Capalbio Film Festival. La manifestazione, promossa e organizzata da Fondazione Capalbio, presieduta da Maria Concetta Monaci, con il sostegno del Comune di Capalbio e con il Patrocinio di Regione Toscana, prende il via oggi e sarà in programma fino a domenica 22 settembre sotto la direzione artistica di Steve Della Casa e Daniele Orazi. Nel corso della quattro-giorni, tra cinema, arte e sostenibilità ambientale, ci saranno proiezioni e incontri con registi, sceneggiatori e autori al Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige. E non solo. Si parte stasera alle 19 con la presentazione del festival e l'inaugurazione della mostra fotografica «Incontri» di Gianmarco Chieregato allestita negli spazi espositivi del Frantoio. Alle 20 Marco Tullio Giordana, insieme alle attrici Valentina Bellè e Sonia Bergamasco, introdurrà il suo ultimo film «La vita accanto». Nel corso della serata sarà presentato anche il corto di animazione «A Few Houses for Anaïs» di Ago Panini, Antonio Di Peppo, Guido Morozzi e Nicola Tescari. La giornata si conclude alle 22 con «My first film» della regista e artista visiva Zia Anger.

Il festival prosegue domani alle 15, sempre al Nuovo Cinema Tirreno, con la proiezione del corto di animazione "Spring Waltz" di Stefano Lorenzi e Clelia Catalano. A seguire ci sarà un ricordo di Luciano Sovena, avvocato di cinema e produttore scomparso nel 2023. Alle 15.30 sarà proiettato «Terrore nello spazio» di Mario Bava, prodotto dalla I.I.F di Fulvio Lucisano, un omaggio al produttore che sabato riceverà il Premio Eccellenza Capalbio Film Festival 2024. Alle 17.30 Steve della Casa incontra Mario Martone nel talk "Cinema, teatro, tv: uno sguardo d’autore", mentre alle 18 Giulia Calenda, co-autrice di successi come «C'è ancora domani» di Paola Cortellesi, riceverà il Premio alla sceneggiatura CFF2024. Alle 18.30 si terrà la proiezione di «Vermiglio» di Maura Delpero, Leone d’Argento-Gran Premio della Giuria all'81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La giornata va avanti alle 20.30 con «Limonov» di Kirill Serebrennikov, tratto dal romanzo di Emmanuel Carrère, e termina alle 22.30 con «L’ultima settimana di settembre», opera prima di Gianni De Blasi che sarà in sala insieme al giovane protagonista Biagio Venditti, che nella pellicola recita al fianco di Diego Abatantuono.

La terza giornata del festival si apre sabato alle 15 con un altro omaggio a Lucisano, la proiezione speciale di «Ricomincio da tre» di Massimo Troisi. Alle 17 per Territorio e Cultura, Steve della Casa incontra il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini. Alle 17.15 verrà consegnato il Premio Eccellenza Capalbio Film Festival 2024 a Lucisano, da Luc Merenda, star del cinema «poliziottesco» degli Anni '70. In programma alle 17.30 la proiezione delle prime due puntate della serie tv «Leopardi, il poeta dell’infinito« di Sergio Rubini, presente in sala con l'attore Leonardo Maltese. Alle 21.30, sempre nel Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige, si terrà il Live Show con la Playlist più bella del mondo, a cura di Riccardo Rossi e Leonardo Colombati, e a seguire il Dj Set-Capalbio Party. Il festival si chiude domenica all'insegna dell’ecosostenibilità con il Green Ciak Day. Alle 15 Carlo Alberto Pratesi introdurrà la giornata, che prosegue alle 15.15 con la proiezione di «Ozi, la voce della foresta» di Tim Harper, film d'animazione prodotto da Leonardo Di Caprio, nelle sale italiane con Notorius. Alle 16.45 verrà proiettato il docufilm «Era scritto sul mare» di Giuliana Gamba e alle 18 «Time to change» di Emanuele Imbucci. Alle 17.30 nella sala conferenze della Locanda Rossa si terrà il talk «One Health: la salute del pianeta e dell’uomo. Prevenzione, longevity, ambiente» moderato da Carlo Alberto Pratesi. A seguire ci sarà la consegna del Premio CFF 2024 Green Ciak all’attrice Margot Sikabonyi, da sempre attenta alla sostenibilità ambientale. La chiusura del festival è affidata all'anteprima nazionale de "L’Attachment" di Carine Tardieu, in concorso all'ultima Mostra di Venezia.