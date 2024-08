007, l'erede di Daniel Craig non c'è ancora. E pure sulla “Bond girl” tutto in alto mare

28 agosto 2024 a

a

a

Il prossimo capitolo cinematografico dedicato a James Bond è ancora in alto mare. Dopo l’addio di Daniel Craig, non è stato ancora trovato un suo successore pronto a vestire i panni dell’agente segreto più iconico della storia del cinema. Secondo i rumors sarà l’attore Aaron Taylor-Johnson. Ma i fan della saga si stanno chiedendo anche chi sarà la prossima ‘Bond girl’.

"Biancaneve" è latino-americana. Bufera sulla Disney

I bookmakers internazionali hanno lanciato il toto-nomi per chi dovrà accompagnare l'agente segreto più famoso della storia. Tra le favorite per il futuro 007 ci sono: la cantante Dua Lipa; Zendaya, celebre per il suo ruolo nella serie ‘Euphoria’; Sydney Sweeney, star di ‘Euphoria’ e nei film ‘Immaculate’ e ‘Tutti tranne te’; Nicola Coughlan, star della serie ‘Bridgerton’; Jodie Comer, recentemente al cinema con ‘The Bikeriders’; Kaya Scodelario, recentemente su Netflix nella prima stagione di ‘The Gentleman’. Si scommette anche su: Ana de Armas, interprete di Marilyn Monroe nel film ‘Blonde’; Marisa Abela, interprete di Amy Winehouse in ‘Back to Black’; Florence Pugh, nel cast di ‘Dune’ e ‘Don’t Worry Darling’ al fianco di Harry Styles; Phoebe Dynevor star della prima stagione di ‘Bridgerton’; Meg Bellamy, conosciuta per il ruolo di Kate Middleton nella sesta stagione di ‘The Crown’; Jenna Ortega, star della serie ‘Mercoledì’ e nel cast di ‘Beetlejuice Beetlejuice’ di Tim Burton che apre oggi l’81esima Mostra del Cinema di Venezia; Anya Taylor-Joy, recentemente al cinema in ‘Furiosa: A Mad Max Saga’; Florence Pugh, nel cast di ‘Dune’ e ‘Don’t Worry Darling’ al fianco di Harry Styles; Naomi Scott, interprete di Jasmine nel live action ‘Aladdin’; Saoirse Ronan, nel cast di ‘Piccole donne’ e ‘Lady Bird’; Emma Mackey, star della serie ‘Sex Education’.