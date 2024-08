Tv, sui social in evidenza i programmi di informazione. Il Tg1 di Chiocci fa il botto

08 agosto 2024 a

Durante l'estate, i telegiornali hanno mantenuto una posizione di rilievo anche sui social media, con il TG1, il TG LA7 e Report che si distinguono come i programmi d'informazione più seguiti. Lo rivela un'analisi condotta da Sensemakers, che ha monitorato le performance social delle principali trasmissioni di news nella prima parte della stagione estiva. Se si va oltre i primi tre posti della classifica, si incontrano altri programmi ben noti al pubblico come "L'aria che tira", "Pomeriggio 5", "In onda", "Quarta Repubblica" e "Blob", fino ad arrivare ai telegiornali regionali del Friuli Venezia Giulia e del Trentino, che rappresentano una rarità tra i programmi locali in grado di competere con i colossi dell'informazione nazionale.

I dati raccolti per Primaonline.it mostrano un rallentamento dell'attività social nel mese di luglio, con una diminuzione del 21% nelle interazioni per i primi dieci programmi rispetto al mese precedente. Tuttavia, non mancano le eccezioni a questa tendenza: il TG1, diretto da Gianmarco Chiocci, ha superato Report al primo posto, complice la pausa estiva che ha visto la messa in onda delle repliche per il programma di Sigfrido Ranucci. In estate, i telegiornali traggono vantaggio dalla condivisione quasi esclusiva di contenuti informativi, e ciò spiega anche il secondo posto conquistato dal TG LA7. Il notiziario di Enrico Mentana, grazie alla sua forte presenza sui social e alla capacità del direttore di interagire direttamente con gli utenti, ha raggiunto risultati significativi, pur con numeri inferiori rispetto al TG1: le notizie del TG LA7 registrano circa la metà delle interazioni, ma superano comunque i 10 milioni di visualizzazioni video.

L’analisi di Sensemakers, riferita dall'Agi, ha inoltre identificato i post più popolari del mese di giugno. Anche in questo caso, il TG1 si è distinto, con il video del concerto di Taylor Swift su TikTok che ha ottenuto il maggior numero di interazioni. Seguono il servizio di ‘Pomeriggio 5’ sul personaggio di ‘Cicalone’ e la commemorazione di Pino D’Angiò sempre del TG1. Gli utenti del TG LA7, invece, si sono concentrati maggiormente su temi internazionali, come dimostra il post sull’attentato a Donald Trump, particolarmente seguito su X (ex Twitter). La classifica di Sensemakers conferma che, nonostante l'estate sia tradizionalmente un periodo di calo per i media, l'interesse per l'informazione rimane alto, soprattutto su piattaforme digitali e mobile.