Rai, l'ad Sergio presenta i nuovi palinsesti. Tutte i nomi: De Martino opziona Sanremo 2027

Marida Caterini 20 luglio 2024

308 programmi per la nuova stagione televisiva sono al nastro di partenza dal prossimo settembre. Sono stati presentati ieri nella sede Rai di Napoli alla presenza di tutti i vertici dell’azienda televisiva pubblica. A tale proposito l’amministratore delegato Roberto Sergio ha sottolineato che in 14 mesi di dirigenza è stato fatto, insieme al direttore generale Giampaolo Rossi, un lavoro di grande importanza che ha reso la Rai un’azienda in salute, ricca di talenti e, aspetto fondamentale, è stato approvato il contratto di servizio pubblico. Sergio ha poi svelato che in questi ultimi 14 mesi non ha mai visto un assalto alla Rai così massiccio da parte della sinistra che avrebbe preso molti programmi. Quasi avesse voluto dire: altro che Tele Meloni di cui si chiacchiera tanto. Ed ha proseguito elencando quanto è stato fatto: è stato approvato il piano industriale di digitalizzazione, di ristrutturazione della sede di viale Mazzini e lavalorizzazione di tutte le sedi Rai italiane. Lasciando l’azienda la Rai con 82 milioni di debito in meno. Sempre Sergio ha detto che, dopo 40 annidi onorato servizio pubblico, alla fine del suo attuale incarico farà quello che la Rai stabilirà per lui. Tutti hanno ribadito non c’è mai stata in Rai censura e che tutti sono sempre stati liberi di esprimere le proprie idee. Mettendo in evidenza che la maggior parte delle produzioni sono realizzate con maestranze interne. Ed ecco quali sono i programmi suddivisi per rete, con molte conferme ma anche con alcune novità.

PROGRAMMAZIONE RAI 1 - Una delle principali novità è l’affidamento a Stefano De Martino di Affari tuoi. Il programma di access prime time, inizia con la nuova edizione il prossimo 2 settembre fino alla conclusione della stagione 2025. De Martino, al suo esordio come conduttore su Rai1, prende il posto di Amadeus traslocato a Discovery. Altra sorpresa è il bis di Mara Venier che, oltre a Domenica in sarà presente dal 9 novembre alle 14.00 su Rai 1 con il nuovo programma Le stagioni dell’amore dedicato alla terza età. Confermati Tale e quale show con Carlo Conti dal 20 settembre con Alessia Marcuzzi in giuria al posto di Loretta Goggi, Ballando con le stelle dal 28 settembre, The voice kids dal 15 novembre. Il prossimo 6 ottobre, invece, per i cento anni della Radio Carlo Conti condurrà lo speciale Cento Un secolo di servizio pubblico. Per la circostanza sarà edito anche un libro dal titolo Tanti auguri. Marco Liorni sarà il padrone di casa di L’anno che verrà, altro prodotto firmato in passato da Amadeus. Il 18 dicembre anche Sanremo Giovani. Confermata in seconda serata Ciao Maschio a partire dal 14 settembre. Confermate anche tutte le Linee, compresa Linea bianca in partenza il 28 dicembre. Torna la Fialdini con Da noi...a ruota libera dopo Domenica , riprendono Uno Mattina e UnoMattina in famiglia, come Porta a Porta.

E, nel 2025 Pino Insegno condurrà il nuovo programma Il buono, il brutto e il cattivo, una sfida a base di film.

PROGRAMMAZIONE RAI 2 - Anche Rai 2 presenta parecchie novità. La prima riguarda l’approfondimento il giovedì sera. Riprendendo la tradizione del talk show, dal 7 novembre Antonio Monteleone condurrà in prima time L’altra Italia, racconto della società italiana. Anche Mario Sechi sarà il padrone i casa di «Che Magnifica impresa, programma di approfondimento ma in seconda serata. E Maria Latella arriva, semprei n seconda serata con A casa di Maria Latella. Accanto ai confermati BellaMa di Pierluigi Diaco, dal 9 settembre, Boss in incognito in Max Giusti dal 22 ottobre, Belve con Francesca Fagnani il 26 novembre, RaiDuo con Ale e Franz dal 25 novembre e The Floor Ne rimarrà uno solo dal 10 settembre, fanno il proprio esordio Teo Mammuccari con Lo spaesato, in prima serata da lunedì 16 settembre in cui il conduttore racconta l’Italia attraverso la comicità, Luca Barbareschi che torna con il nuovo appuntamento dal titolo Se mi lasci non vale dal 21 ottobre, sulle coppie in crisi. Novità dell’intrattenimento, sempre in seconda serata è l’arrivo di Elisabetta Gregoraci con il nuovo appuntamento Questione di stile sugli stili ele tendenze del mondo. Confermato, ma solo da gennaio 2025, Paesi che vai con Livio Leonardi. Nel 2025, infine torna Enrico Brignano con Ce lo chiede l’Europa in prima serata.

PROGRAMMAZIONE RAI 3 - Ed anche Rai 3 propone programmi inediti. Tra questi spicca, naturalmente il ritorno di Massimo Giletti con l’appuntamento del lunedì sera in prime time dal titolo Lo stato delle cose. Cultura, attualità, spettacolo, inchieste sul tempo in cui viviamo costituiscono il programma in onda dal 30 settembre per tutta la stagione. Giletti evita così la difficile serata del martedì con troppa concorrenza interna ed esterna. Anche Piero Chiambretti torna su Rai 3 in prima serata dal prossimo 12 settembre con nuove puntate di Donne sull’orlo di una crisi di nervi dal 12 settembre. Nonostante gli scarsi risultati della prima edizione, il programma è stato confermato nel medesimo schema. Da notare che Tv talk è condotto quest’autunno da Mia Ceran: esordio a partire dal 28 settembre alle 14.45. Ancora: La confessione è in prima serata. E, in autunno vedranno la luce Processo per stupro e Orfani, sugli orfani dei femminicidi. Tutto il blocco restante del day time è confermato.

Novità anche per quanto riguarda la prossima edizione 2025 del Festival di Sanremo. Alla presentazione dei palinsesti autunnali è stato infatti annunciato uno slittamento in avanti delle date della kermesse che andrà in onda dall’11 al 15 febbraio. Lo spostamento si è reso necessario per la concomitanza, sulle reti Mediaset, delle partite di Coppa Italia che sarebbero andate contro alcune delle serate del Festival. Roberto Sergio, ha sottolineato che lo slittamento è stato concordato con il Comune di Sanremo e non è stato possibile superare questo ostacolo. Quindi nuove date che significano anche nuovi lavori di aggiustamento per il Festival. Sergio continua dicendo che Carlo Conti torna alla conduzione e direzione artistica di Sanremo 2025 dopo dieci anni di assenza. E si prepara a festeggiare i suoi primi quarant’anni di carriera in Rai. E’ possibile che l’evento sarà ricordato in una delle cinque serate della kermesse. Ma non è tutto, sempre durante la presentazione dei palinsesti, è stato svelato che, nel contratto di collaborazione di Stefano De Martino con la Rai è prevista anche un’opzione per una possibile gestione del conduttore napoletano della kermesse canora dopo che Carlo Conti ha concluso il suo biennio. Insomma Conti non ha neppure preso posto a Sanremo che c’è già qualcuno che ne vuol prendere il posto. Questo dovrebbe accadere nel 2027. Inoltre, nel contratto pluriennale di De Martino è prevista anche la conduzione di Stasera tutto è possibile su Rai 2 ed ancora altri progetti sulla prima rete. E’ possibile anche che Carlo Conti possa avere accanto a se, in due serate delle cinque del festival, sia Stefano De Martino sia Alessia Marcuzzi che ha scelto come sostituta di Loretta Goggi nella prossima edizione di Tale e quale show. Infine, Roberto Sergio ha anticipato che l’edizione 2025 di Sanremo sarà rinnovata rispetto al passato con una serie di nuove iniziative sul territorio, tenendo sempre la musica al centro della manifestazione, ma senza mai farsi mancare lo spettacolo.