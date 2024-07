Gossip, ritorno di fiamma tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: come li hanno pizzicati

Alice Antico 14 luglio 2024 a

a

a

I fan più accaniti lo aspettavano con ansia, e pare che questa volta sia successo davvero. Il ritorno di fiamma tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sembra essere quasi una certezza e i due ex gieffini, avvistati insieme, sembrerebbero formare ufficialmente una coppia. L’esperta di gossip Deianira Marzano, dopo la fine delle rispettive avventure nella Casa del Grande Fratello, li aveva avvistati insieme in diverse occasioni. L’ultima risale alla scorsa settimana, quando in una segnalazione arrivata alla Marzano si parlava di: “Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi insieme a Roma Termini alle 16 di oggi”.

Tutte le coppie social "scoppiate": Ferragnez, Clio Make Up, Damellis...

Nelle passate settimane, Giuseppe si è più volto esposto sui social riguardo la situazione: “Quando lo scorso marzo c'è stato il nostro riavvicinamento sapevo già di essere innamorato ma avevo paura di espormi perché avevo il timore di essere accusato di voler creare una dinamica” – ha dichiarato in un’intervista. “Sì, sono innamorato e cerco di riconquistarla perché voglio vivermela come non sono stato in grado di fare nella casa. Stavolta non permetto a nessuno di influenzarmi sul nostro rapporto. Non ho più paura di dire che sono innamorato” ha concluso poi.

Wanda Nara e Icardi si sono lasciati per l'ennesima volta. Ma sul divorzio...

Anche la Luzzi aveva parlato del rapporto con Garibaldi durante un suo intervento a “Diamoci del tu”: “Tra noi, come ho sempre detto, c’era un legame antico. Non so se vi è mai capitato di incontrare delle persone ed avere l’impressione di conoscerle da tante vite, quindi adesso si tratta di capire come integrare questa antica vita alla vita moderna”. Venendo alle indiscrezioni più recenti, ieri pomeriggio, durante la trasmissione radiofonica "Gente di Marte”, in onda su Radio Marte, Deianira Marzano ha rivelato che i due ex gieffini sono a tutti gli effetti una coppia: “Sono fidanzati ufficialmente, hanno passato due giorni a Milazzo, dove venerdì hanno un evento, e hanno trascorso una notte in hotel”. Non ci resta che attendere che i due escano allo scoperto.