Fiorello-Rai, l'ultima indiscrezione sull'aria di addio. Ma Discovery frena tutto

Gabriele Imperiale 11 luglio 2024

Fiorello e Amadeus di nuovo insieme e lontani da mamma Rai. È l’indiscrezione che circola da ore e che ha messo letteralmente in agitazione il mondo della televisione e non solo. I due amici e conduttori – con un importante passato/presente a viale Mazzini – sarebbero infatti vicini a ricomporre al Nove il duo che in tanti hanno apprezzato sulla televisione di Stato. Così dopo gli arrivi di Fabio Fazio, dello stesso Amadeus e di Maurizio Crozza, Discovery potrebbe ampliare la sua scuderia con l’ennesimo colpo che sa di schiaffo ai danni della Rai. Ma è davvero così?

Come ricostruito su le pagine de La Repubblica, pare non sia così scontato l’arrivo di Fiorello alla Nove. È stata Discovery la prima a smentire la notizia, definendola “falsa e priva di fondamento”. Ma nonostante questo, il possibile addio di Fiorello alla Rai si auto-alimenta. Il comico siciliano infatti non sarà tra i protagonisti della prossima stagione televisiva di viale Mazzini e, secondo i più informati, si sarebbe preso un anno di pausa dopo il successo di Viva Rai2!. Tutto pronto quindi per un suo approdo alla Nove? Sempre stando a sentire Discovery, assolutamente no. Un suo arrivo non potrebbe essere improvvisato e il suo ingaggio presupporrebbe tempi notevolmente più lunghi: “un progetto articolato, che al momento non c’è. E non è prevista nessuna firma di un contratto alla fine di luglio”.

Ma le suggestioni si susseguono, figlie anche dell’interesse reale e più volte manifesto di Amadeus che lo vorrebbe di nuovo al suo fianco per comporre un duo in grado di sfidare e, forse, battere la Rai. Sullo sfondo rimane viale Mazzini sempre più in difficoltà con la fuoriuscita di alcuni big e una prossima stagione televisiva con parecchia concorrenza da affrontare. La7 infatti ha rafforzato la sua fascia preserale con l’arrivo di Flavio Insinna (altro storico volto Rai che ha scelto di lasciare) e nello stesso orario sulla Nove ci sarà Amadeus con una nuova edizione dei Soliti ignoti e altri show. Se Fiorello dovesse unirsi alla partita, il servizio pubblico potrebbe avere più di qualche difficoltà e la sfida degli ascolti con Mediaset si allargherà anche alle altre reti, sempre più pronte a fare la guerra a viale Mazzini.