Targhe Tenco 2024, Paolo Benvegnù vince per il Miglior Album. "L'amore è una delle poche libertà che ci rimangono"

Sono stati comunicati i vincitori delle Targhe Tenco 2024. Per il Migliore Album in assoluto vince Paolo Benvegnù con “È inutile parlare d’amore”, un titolo volutamente paradossale. “Non è affatto inutile parlare d’amore – aveva confessato l’artista all’uscita del disco - perché questo sentimento è l’unica forma di libertà che ci rimane, anche se la tecnologia sta arrivando all’estremo controllo di ogni cosa e tra 20 o 30 anni ci piloteranno anche il pensiero. Per quanto riguarda i consumi, già lo stanno facendo, e andremo sempre di più verso la coercizione solo nel nome di ciò che è utile, perché misurabile, perché ha una forma. L’unico nostro scampo – spiega Benvegnù - è rifugiarci nell’irrazionale, e cosa c’è di più irrazionale dell’amore, oggi l’unica nostra via d’uscita davvero fuorilegge e sovversiva? Pensiamoci: è impermeabile alle leggi economiche, alla borsa; non sta nel bianco o nel nero, ma nelle sfumature, ma nel non detto, nel silenzio. Non ti ci fai una posizione, con l’amore. Con gli occhi dell’amore, trascende anche la realtà che osserviamo in modo lucido”.

Per il Migliore Album in dialetto la Targa Tenco è andata a Setak con Assamanù (74 voti): risultano battuti, Davide Van De Sfroos con Manoglia (53); Eleonora Bordonaro con Roda (47); Massimo Silverio con Hrudja (33) e Mesudì con Nodi (9).

Per la Migliore Canzone vince la Targa Tenco 2024 La mia terra di Diodato (83 voti): risultano battute L’oceano di Paolo Benvegnù (feat. Brunori Sas) (59); L'uomo nel lampo di Paolo Jannacci e Stefano Massini (40); La promessa della felicità di Federico Sirianni (31) e La fioraia con Agnese Valle (17).

Per il Migliore Album a progetto vince la Targa Tenco 2024 Sarò Franco - Canzoni inedite di Califano (63 voti): battuti i progetti 17 fili rossi + 1 - Ricordando Piazza Fontana (48); Parole liberate vol. 2 (39); Shahida - Tracce di libertà (37) e Stagioni. Tributo ai Massimo Volume (30).

Per il Migliore Album opera prima vince la Targa Tenco Elisa Ridolfi con Curami l’anima (64 voti): battuti Lamante con In memoria di (54); Marta Del Grandi con Selva (50); Andrea Satta con Niente di nuovo tranne te (43) e Coanda con Le vite altrove (6).

Per il Migliore Album di interprete vince la Targa Tenco Simona Molinari con Hasta Siempre Mercedes (60 voti): risultano battuti i Perturbazione con La Buona Novella (dal vivo) (56); Joe Barbieri con Vulío (39); Chiara Raggi e Giovanna Famulari con In punta di corde (31); Agnese Valle con I miei uomini (29) e Alberto Patrucco con AbBrassens (19).