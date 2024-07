Chiara Ferragni e Fedez, la voce che circola tra i vip: "Tornano insieme"

Alice Antico 06 luglio 2024 a

La relazione di Chiara Ferragni e Fedez si conferma il tema più interessante tra gli esperti di gossip, e non: se ne è ampiamente parlato anche nell’ultima puntata “Estate in Diretta”, dove Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini hanno discusso dei possibili nuovi presunti flirt dei due: lei con Tony Effe e il dottore Andrea Bisciotti, lui con Taylor Mega. Dando adito alle ultime voci di corridoio, il programma si é occupato diffusamente dei Ferragnez, delle loro mosse, del loro ipotetico e tanto discusso “progetto di marketing” e di "rebranding".

Tra gli ospiti della puntata presenti in studio, diverse sono state le teorie: Stefania Orlando ha sostenuto continuamente il futuro ritorno della coppia. “Posso dire che secondo me questi due si stuzzicano un po’ troppo? Ci sono troppi video. Io la mando a dire a te e te la mandi a dire a me. C’è qualcosa di irrisolto, qualcosa che hanno lasciato in sospeso e io prevedo un ritorno di fiamma” ha detto la Orlando. Poi ha aggiunto, in riferimento al comportamento pubblico di Chiara Ferragni: “Su questa storia c’è stato un grande accanimento mediatico, quindi stare in silenzio e prendersi solo le accuse sarebbe stato complicato. Magari avrei evitato quello che ha detto da Fabio Fazio, come quando ha detto che sono stati gli altri che non hanno capito".

Dall’altro lato, Enzo Paolo Turchi, anche lui ospite della puntata presente in studio, rilanciava: "Sono d’accordo. Questi due tornano insieme ve lo dico io, è già scontata questa cosa. Secondo il mio punto di vista torneranno. L’avevo già detto qui e lo ripeto, questi flirt sono di passaggio, Fedez e Chiara torneranno ad essere una coppia”. Chissà che queste ipotesi, un giorno, non possano avverarsi. Per il momento, tuttavia, i Ferragnez, ognuno per conto proprio, si godono la vita da single (o forse) e si stanno concentrando sul proprio re-branding personale.