Chiara Ferragni, l'imitazione di Naike Rivelli: "Hi guys". E spunta la profezia sul negozio

La chiusura dello storico negozio a Milano di Chiara Ferragni, simbolo del suo brand, rappresenta un forte, se non il definitivo, segnale della crisi profonda dell'impero imprenditoriale dell’influencer. Nemmeno lo store milanese è riuscito a sopravvivere dopo il disperato caso del pandoro gate, subendo negli ultimi tempi un grande calo delle vendite. Il fatto interessante tuttavia è che si tratta di una storia predetta da Naike Ravelli. Facendo un passo indietro, infatti, lo scorso ottobre 2023 la figlia di Ornella Muti aveva pubblicato un video sui social in cui lei, insieme alla madre, si recava nel suddetto negozio con l'intento di verificare la situazione “eco fashion ed eco sostenibile” del brand.

“Ho chiesto, non hanno assolutamente niente, anzi: mi hanno guardato come se fossi una pazza. Hanno fatto il divieto, a mia madre, Ornella Muti, di fare video dentro il negozio della Ferragni quando chiedevamo se c'era qualcosa di ecosostenibile”, aveva dichiarato Naike. Queste parole, che al tempo furono ignorate dal numeroso seguito della Ferragni, oggi prendono la forma di una profezia, per lo più corretta.

A tutto questo si aggiunge una simpatica parodia che la figlia di OrnellaMuti ha fatto nelle scorse ore, in riferimento al discorso che Chiara Ferragni ha tenuto ieri per comunicare a tutti i suoi fan la decisione presa in un accordo con l’antitrust riguardo la rinuncia al ricorso e il risarcimento di 1.200.000 €. Si tratta di una cifra che la Ferragni verserà, a sua detta in modo “volontario”, alla stessa associazione benefica “i bambini delle fate” con la quale era stato portato avanti l’accordo delle uova di Pasqua firmate Chiara Ferragni. Anche in questo caso Naike non ha perso tempo e si è lasciata andare ad una imitazione di Chiara Ferragni in un video postato sui social, che si apre con “Ciao guys”, la tipica esclamazione della Ferragni, e soprattutto si conclude con: “Mi faccio un selfie”. Dunque la figlia di Ornella Muti è stata diretta e pungente, di nuovo, nei confronti dell’influencer che, dal canto suo, ha preferito ancora una volta a rimanere in silenzio. Chissà se chiara questa volta reagirà e dirà la sua: staremo a vedere.