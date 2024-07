Arturo Stalteri in concerto al Museo dell'Orto Botanico di Roma

Carmen Guadalaxara 04 luglio 2024 a

Arturo Stalteri, storico collaboratore tra gli altri di Rino Gaetano, sarà ospite della rassegna "Classica al tramonto". La cornice sarà quella del Museo dell'Orto Botanico di Roma. Il concerto prenderà il via con due delle cinque "Metamorfosi" di kafkiana memoria. Stalteri inviterà poi il pubblico a seguirlo attraverso alcune sue rielaborazioni della suite ‘North star’, scritta negli anni ‘70 per una formazione elettronica.

Lo ‘Studio numero 8’ mostrerà l’amore di Glass per le forme più romantiche, quasi schumaniane, mentre l’aria dall’opera ‘Satyagraha’, per tenore e orchestra, verrà in questa occasione proposta in una versione elaborata da Michael Riesman, storico collaboratore del maestro. ‘Mad Rush’ è stata concepita in origine per organo da chiesa, con dedica al Dalai Lama. La versione pianistica è dello stesso Glass. Si terminerà con una lettura di intensa drammaticità del brano ‘Closing’, composto negli anni 80 per il concept album ‘Glassworks’.