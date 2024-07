Ballando con le stelle, fuori i primi nomi del cast: Milly punta in alto

03 luglio 2024 a

a

a

Milly Carlucci, storica signora della tv, sta lavorando con cura e strategia al cast della prossima edizione di «Ballando con le stelle», l’amato show del sabato sera di Rai 1. Dopo qualche iniziale chiacchiericcio, che ha solleticato la curiosità degli affezionati telespettatori, Dagospia ha lanciato un’indiscrezione-bomba, diffondendo in rete i nomi dei primi (presunti) sei concorrenti. A scendere in pista, stando a quanto si legge sul sito curato da Roberto D’Agostino, saranno la canante Nina Zilli, l’attore Luca Barbareschi, il conduttore Massimiliano Ossini, l’ex annunciatrice Marina Morgan, la conduttrice Enrica Bonaccorti e la divina Federica Pellegrini.

I Cesaroni tornano in tv: quando arrivano i nuovi episodi e chi resta del cast

Per ora, nessuna conferma è arrivata dalla padrona di casa o dagli autori del programma. Tuttavia, sul web, c’è già chi fa la ola per i protagonisti annunciati. Milly punta in alto, ma al momento resta un sogno la presenza di Chiara Ferragni. La voglia di averla c’è. L’influencer potrebbe avvicinare alla trasmissione i giovani e le trattative potrebbero iniziare a breve. Nessuna granitica certezza sulla giuria, anche se qualche tempo fa Milly Carlucci aveva assicurato la volontà di continuare a collaborare con i volti reclutati nelle scorse edizioni. Salvo cambiamenti all'ultimo minuti, a sedersi dietro al bancone dovrebbero essere Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Al fianco della conduttrice, come sempre, ci sarà il suo braccio destro Paolo Belli.