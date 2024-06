Belen lancia il suo primo singolo "El dia que me quieras"

Alice Antico 13 giugno 2024 a

Belen, che da poco era riuscita ad allontanarsi dal mirino del gossip, torna nelle ultime ore protagonista indiscussa con una novità: il suo nuovo singolo. La showgirl torna a fare musica, quindi, e lancia "El día que me quieras" in occasione dell'uscita della sua prima linea cosmetica Rebeya: una mossa intelligente, questa, con una precisa strategia di marketing. Il pezzo, di cui si vociferava già dallo scorso aprile, è la cover dell'omonimo brano del 1934 di Carlos Gardel. Belen era stata in grado di creare già molto hype attorno all’uscita del suo nuovo brano, specialmente quando lo scorso aprile aveva pubblicato sul canale youtube della sua nuova linea beauty un video di lei mentre stava registrando la canzone.

La cosa interessante, tuttavia, é che Belen non smette di sorprendere con le sue doti trasversali. Dopo essersi conquistata un successo internazionale come showgirl, in seguito alla sua partecipazione come finalista de “L'isola dei famosi” nel 2008, la Rodriguez si è fatta conoscere anche come conduttrice, sia per “Le Iene” che, negli ultimi nove anni, per “Tu si que Vales”.

Proprio per questo, il pubblico non si aspetta che Belen Rodriguez sia anche cantante, nonostante non sia la prima volta che la showgirl argentina si da’ alla musica.

Infatti, nel febbraio 2015 Belen lanciò "Amarti è folle", poi divenuta colonna sonora della commedia "Non c'è 2 senza te" di Massimo Cappelli. Un brano, questo, che su Youtube ha ottenuto ben 4,4 milioni di visualizzazioni. Chissà che anche questa volta la Rodriguez non faccia centro: non ci restare che attendere.