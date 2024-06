Bruce Springsteen, rinviati al 2025 i concerti a Milano: ecco le nuove date

08 giugno 2024 a

Ora è ufficiale: il "Boss" tornerà a esibirsi in Italia solo nel 2025, dopo il rinvio dei concerti previsti a inizio giugno per un problema alle corde vocali. Le date milanesi di Bruce Springsteen and The E Street Band sono state riprogrammate per il 30 giugno e il 3 luglio 2025, sempre allo Stadio San Siro. Il 74enne cantante americano, in tour dall’anno scorso, a maggio aveva dovuto interrompere il giro in Europa annullando le tappe a Marsiglia, Praga e Milano ma ora sta meglio e riprenderà i concerti da mercoledì prossimo, il 12 giugno, a Madrid.

I biglietti per Milano precedentemente acquistati restano validi per le nuove date, quindi quelli del primo giugno 2024 sono validi per il 30 giugno 2025 e quelli per il 3 giugno 2024 sono validi per il 3 luglio 2025. Resta possibile chiedere un rimborso dal sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (ticketmaster.it, ticketone.it o vivaticket.com), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet, entro e non oltre il 20 luglio 2024.