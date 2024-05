Chiambretti punge Mentana su Gruber: "Togliamoci questo dente". La replica

15 maggio 2024 a

a

a

Simpatico e pungente al punto giusto, Piero Chiambretti è tornato in Rai e ha dato vita a "Donne sull’orlo di una crisi di nervi", un programma che celebra le figure femminili attraverso interventi di personaggi famosi del mondo del giornalismo, dello spettacolo e della cultura. Ospite della prima puntata, Enrico Mentana si è seduto sulla poltrona al centro della stanza ed è stato al gioco rispondendo alle domande insidiose del conduttore con ironia ed eleganza. Mostrando al pubblico tre fotografie del direttore del Tg di La7, il padrone di casa ha cercato di ripercorrere la carriera del suo ospite e ha chiesto di raccontare un episodio in cui, come suggerisce il titolo del contenitore, ha avuto a che fare con donne "sull'orlo di una crisi di nervi". "Posso dire che ho trovato prime donne, da dividere tra tutti i sessi. Ne ho viste tantissime e ne faccio parte", ha risposto sorridendo il giornalista.

“Senza di voi...”. Littizzetto prega Mentana e Gruber: la vera colpa della lite

L'atmosfera si è fatta più frizzante quando Chiambretti ha iniziato a incalzare il suo interlocutore sulla vicenda che per giorni ha incuriosito tantissimi telespettatori e che ha mandato in tilt il web e i social. "Chi non ha avuto degli screzi sul lavoro? Poi le cose si risolvono. Togliamoci subito il dente. Sei finito sui giornali per una polemica non bella perché c'è stata anche una scivolata su una battuta che però non era tua. Vorrei sapere soltanto se avete fatto la pace perché sono amico di entrambi", ha detto riferendosi al botta e risposta con Lilli Gruber. "Non è il caso di parlarne perché stiamo parlando di una rete concorrente. Sono qui in via amichevole per salutare il tuo ritorno alla casa madre. Non è bello parlrne qui. Sono in libera uscita. Sarebbe inelegante. Ho lamentato un colpo basso e sarebbe un colpo basso", ha risposto Mentana.