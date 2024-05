Eurovision, il tifo di Mazzi per Angelina Mango: "Tieni alta la nostra bandiera"

Stasera la finale. Il messaggio del Sottosegretario alla Cultura

Mancano una manciata di ore dalla finale dell’Eurovision Song Contest che decreterà il vincitore dell’edizione 2024, tra i 26 Paesi in gara questa sera, a Malmo, in Svezia, Paese ospitante in quanto vincitore dell’edizione dell’anno scorso. A rappresentare l’Italia nella competizione annuale di musica dal vivo organizzata dalla European Broadcasting Union (Ebu), la vincitrice del festival di Sanremo Angelina Mango con il brano "La noia" che ha trionfato all'ultimo Festival di Sanremo. “Cara Angelina, buona fortuna, tieni alta la nostra bandiera, siamo tutti con te!", è il messaggio del Sottosegretario alla Cultura, con delega alla musica, Gianmarco Mazzi, alla cantante lucana.

Quando canta Angelina Mango: conto alla rovescia per la finale

Per sapere se Angelina Mango riuscirà a conquistare l'ex Eurofestival bisognerà attendere questa sera: il regolamento prevede che né la giuria né il pubblico possono votare il rappresentante del proprio paese, quindi non ci resta che fare il tifo.