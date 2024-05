Eurovision Song Contest, Eden Golan tra le favorite: cosa rischia Angelina Mango

10 maggio 2024 a

a

a

Dopo le proteste in strada delle scorse ore c’è una nuova contendente per la vittoria dell’Eurovision Song Contest 2024. E se non è la favorita, poco ci manca. L’israeliana Eden Golan con la sua "Hurricane" balzano al secondo posto nelle quote dei bookmaker per la conquista della rassegna musicale: il successo di Israele vale infatti ora 3,75 la posta su William Hill e 4 su Snai.

Video su questo argomento Angelina Mango è pronta a rappresentare l'Italia | VIDEO

La favorita, però, rimane la Croazia con "Rim Tim Tagi Dim" di Baby Lasagna, proposta a 1,85 su Planetwin365. A inseguire il duo di testa c’è la Svizzera con "The Code" di Nemo. Si allontana, invece, il successo italiano con Angelina Mango che porta in gara "La Noia", vincitrice di Sanremo a febbraio scorso: per la giovane cantante il trionfo paga ora 13 volte la posta (prima della seconda semifinale era visto a 4,50). Oltretutto sulla cantante italiana aleggia lo spettro dell'errore commesso dalla Rai che, gi0vedì sera, ha mandato in onda erroneamente i dati del televoto italiano. E, per questo, la Rai corre il rischio di sanzioni: cosa succederà adesso al nostro televoto?