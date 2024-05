Domenica In, "non sono arrivati": perché l'omaggio a Toto Cutugno va storto

06 maggio 2024 a

a

a

A Domenica In, l'apprezzato programma pomeridiano di Rai 1, Mara Venier ha dedicato un'ampia fetta del dibattito in studio al grande Toto Cutugno, scomparso quasi un anno fa. Nicola, il figlio del cantante, è stato ospite della padrona di casa per ricordare il padre e per testimoniare l'unicità dell'artista e dell'uomo. La puntata della trasmissione è stata seguita attentamente dai telespettatori che in diretta l'hanno commentata sui social network e, in particolar modo, su X. Due i temi più ricorrenti: da una parte il fatto che tra tanti colleghi solo Pupo abbia scelto di mandare un videomessaggio, dall'altra la tendenza degli ospiti che (a detta degli utenti) hanno puntato più a emergere e a parlare di loro stessi che del protagonista dell'appuntamento.

Fiorello striglia Tiziano Ferro e Mara Maionchi: la cosa da fare davvero

Ad ammettere la scarsa partecipazione dei personaggi del mondo dello spettacolo è stata Mara Venier. "Grazie a Pupo per questo videomessaggio: l’avevamo chiesto anche ad altri ma non sono arrivati", ha detto facendo calare il gelo. Ed ecco che i fan di Toto Cutugno si sono scatenati su X. "Cutugno cantante un po' snobbato dalla stampa, cosa di cui lui ha sofferto e di cui spesso si è lamentato, ma è stato un uomo di spettacolo e cantante internazionale, uno dei pochi che ha vinto Eurovision e L'Italiano è una delle canzoni Italiane più note nel mondo", ha scritto un fan. "Bellissimo omaggio a Toto Cutugno, tantissimi bei ricordi grazie al figlio e ai tanti ospiti, potevano far fare più video messaggi non solo quello di Pupo", ha sottolineato un altro.