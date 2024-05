Alessandro Cattelan "corteggiato" da Sky. Ma c'è il rebus Sanremo: "Vorrebbe..."

06 maggio 2024 a

a

a

Alessandro Cattelan è uno dei conduttori in pole position per il dopo Amadeus. Da quando è arrivato in Rai, infatti, i telespettatori sperano che gli venga affidato un programma in prima serata o che, addirittura, sia lui a essere al timone del Festival di Sanremo. Intanto, però, il 43enne è corteggiato anche da Sky. La tv satellitare pare sia interessata a riportare a casa uno dei volti più apprezzati del momento. A rivelare quest'indiscrezione è Dagospia, il sito curato da Roberto D'Agostino. Sul tavolo ci sarebbe "una doppia offerta: la conduzione di X Factor e un nuovo late show".

Stando a quanto scrive Giuseppe Candela, "Cattelan e il suo gruppo di lavoro vorrebbero proseguire il percorso iniziato in Rai1, dopo la prima serata sperano in un passo avanti direzione Sanremo". In effetti lasciare la Rai ora potrebbe essere un passo falso, soprattutto se il conduttore punta ad arrivare all'Ariston. Un suo "rivale" nel servizio televisivo pubblico potrebbe essere Stefano De Martino, anche lui giovane e talentuoso. Si parla di un "contrattone" ed è stato da molti indicato come l'erede di "Affari tuoi".

Ma il rebus Sanremo 2025 rimane. Una delle voci più insistenti fa il nome di Carlo Conti, già esperto conoscitore dei meccanismi della kermesse canora più seguita d'Italia e con alle spalle tanta esperienza. Tuttavia, un'ipotesi sta rimbalzando più di altre in rete: sembra che la Rai stia pensando alla coppia Conti-Cattelan per unire tradizione e innovazione. "Nel gioco degli equilibri c'è chi ipotizza un finale con pareggio: conduzione Conti-Cattelan. Primo test sabato scorso a I Migliori Anni", si legge su Dagospia.