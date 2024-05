Fiorello resta in Rai: "Da qui non mi muovo". Ma su Viva Rai2...

Marida Caterini 05 maggio 2024 a

a

a

Da lunedì 6 maggio inizia l’ultima settimana di programmazione di Viva Rai 2, il morning show che ha rinvigorito la spenta fascia oraria delle 7 del mattino sulla seconda rete, facendola giungere anche al 20% di share. Numeri importanti, come quelli che hanno caratterizzato anche l’ultima edizione dei David di Donatello che Rai 1 ha trasmesso in prima serata venerdì. Intanto il mattatore e padrone di casa Rosario Fiorello, intervenuto al Foro Italico per Tennis & Friends, conferma che non andrà via dalla Rai: un sospiro di sollievo per i vertici Rai dopo la fuoriuscita dell’amico Amadeus. “Andare alla Nove? E perché? Io non mi muovo non lascio la Rai, ma dopo Viva Rai 2 che si conclude il 10 maggio, dico solo che ci vediamo alla prossima idea”. Poi specifica: “quando? Tra un mese, sei mesi, un anno, o mai. Non so, chi può dirlo”. E fa notare che quest’anno sarà la prima volta in cui non sarà in onda per il suo compleanno che cade il 16 maggio prossimo.

Un bilancio delle prime due edizioni di Viva Rai 2 è eccezionalmente positivo per i numeri ottenuti dallo show man siciliano e da tutto il suo gruppo. Anzi, la seconda edizione è stata migliore della prima in termini di ascolto, con picchi anche del 21%. Ci sarà una terza?

Fiorello, come suo solito, lascia spazio all’indeterminazione, anche se durante una delle ultime puntate si è lasciato sfuggire un fugace accenno ad un terzo ciclo di Via Rai 2. Per adesso, però, dice “ho un contratto con il mio divano”. L’ultima volta che vedremo insieme Fiorello e Amadeus (gli Amarello) sarà proprio il 10 maggio per la puntata finale di Viva Rai2.

Intanto c’è da segnalare un altro successo, questa volta per Rai 1. E’ la messa in onda della cerimonia di assegnazione dei David di Donatello che, con la conduzione di Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, ha raggiunto il 17.3% di share. Un risultato notevole se si pensa che l’edizione dello scorso anno con l’attrice Matilde Gioli accanto a Conti, si era fermata al 10% di share. Alcuni ingredienti hanno contribuito al gradimento di pubblico. Innanzitutto maggiore vivacità, una regia attenta a sottolineare i momenti salienti, il tradizionale schema dei premiati in rapida successione sostituito da una dinamica più accattivante e numerosi siparietti di spettacolo.

Sette punti in più sono da attribuire anche alla novità della coppia Conti- Marcuzzi che ha gestito la serata ed ha tenuto testa alla concorrenza rappresentata dalla prima puntata di Viola come il mare 2 in onda in prime time su Canale 5. Alessia Marcuzzi si sta lasciando alle spalle il trash dell’Isola dei famosi e si sta trasformando in un personaggio su cui la Rai potrebbe fare affidamento per il futuro. Dunque una nuova coppia si profila all’orizzonte di viale Mazzini per l’intrattenimento. Tutto ciò anche se la Marcuzzi deve ancora migliorare. Ad esempio, deve imparare a non sovrapporsi al suo partner durante la conduzione e calcolare i tempi giusti per gli interventi a due sul palcoscenico. Questi errori (veniali) sono stati evidenti nel corso della lunga diretta. Altra nota positiva è stata la presenza di Fabrizio Biggio anche al di fuori del teatro di Cinecittà, tempio della cinematografia da cui è andato in onda lo spettacolo. E’ apparso sicuro e preparato nelle interviste, mescolando i toni dall’impegnato al più leggero.