Concertone Primo Maggio, inizio da incubo sotto il diluvio: si ferma tutto

Partenza difficile per il concertone del Primo Maggio nella nuova location del Circo Massimo che ha archiviato l'era di piazza San Giovanni. La pioggia si fa sentire e proprio all'inizio dell'evento si scatena il diluvio. "Poteva andare peggio, poteva nevicare" afferma Ermal Meta che conduce insieme a Noemi parafrasando la celebre battuta di Woody Allen. Come se non bastasse problemi tecnici ritardano la partenza, affidata ai Bloom, progetto rock di Giusy Ferreri. "Acqua ed elettricità non vanno d'accordo", è l'amara ironia, ancora, di Meta.

Il maltempo sembra aver dato qualche problema allo streaming sul web del tradizionale evento organizzato dai sindacati. Si segnalano problemi nella diretta su Raiplay d'introduzione al live: il collegamento pre-show con Big Mama è saltato. Con un po' ritardo rispetto alla scaletta, il concertone è proseguito. Prima, durante l'interruzione tecnica, Meta ha imbracciato la chitarra acustica, "l'unica che possiamo usare", intonando Hallelujah di Leonard Cohen. Poi la tregua dal maltempo.