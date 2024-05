Concerto primo maggio 2024, tutti i cantanti al Circo Massimo e dove vederlo in tv

Fabrizio Finamore 01 maggio 2024 a

Una nuova location, per la prima volta al Circo Massimo, circa 50 artisti rappresentativi della musica italiana attuale e futura e due nuovi conduttori. Sarà la storica location nel cuore di Roma ad ospitare l’attesa edizione 2024 del Concerto del Primo Maggio che verrà trasmessa in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia. A condurre due artisti affermati che in passato avevano calcato più volte il palco del Concertone ma che quest’anno per la prima volta si cimenteranno nel ruolo di presentatori: Noemi ed Ermal Meta.

La linea artistica del Concertone 2024 si svilupperà attorno al concept “Ascoltiamo il Futuro #1M2024”, per un evento che come ogni anno proverà ad intercettare e raccontare linguaggi e istanze del panorama musicale attuale italiano e le tendenze future. Ad aprire la prima parte dell’evento la cantante Big Mama, rapper già protagonista sul palco del Primo Maggio nel 2022. L’appuntamento come sempre a ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 13.15 con l’opening condotto da Bigmama, per entrare poi nel vivo, presentato dall’inedita coppia artistica Noemi-Meta, a partire dalle ore 15.15 in diretta su Rai 3 e fino alle ore 00.15, oltre che in diretta su Rai Radio2, su RaiPlay e Rai Italia.

Sul palco i circa 50 gli artisti rappresentativi della musica italiana si alterneranno nel corso di oltre dieci ore di musica dal vivo e parole. La lineup, particolarmente ricca ed eterogenea anche quest’anno, prevede infatti (in ordine alfabetico): Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Ariete, Bigmama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Cor Veleno, Cosmo, Dargen D’amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ex-Otago, Geolier, La Municipal, La Rappresentante Di Lista, Leo Gassmann, Lina Simons, Mahmood, Malika Ayane, Maria Antonietta e Colombre, Mazzariello, Mille, Morgan, Motta, Negramaro, Noemi, Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare, Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale Lp. Opening (ore 13.15): Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano, Irbis.

Da segnalare anche la presenza come ospite dell'etologa, antropologa e scrittrice Jane Goodall e la consueta attenzione alle nuove leve della musica. Come ogni anno, infatti, saranno tre gli artisti vincitori del contest 1MNEXT attraverso il quale il Concerto del Primo Maggio ricerca nuovi talenti che, scelti attraverso le varie fasi di selezione, verranno poi invitati ad esibirsi sul palco. Uno di essi sarà scelto e premiato durante la diretta Tv del Primo Maggio quale vincitore di 1MNEXT 2024.

Sarà un Primo Maggio da ascoltare e guardare anche su Rai Radio2, voce ufficiale del Concertone, che dalle ore 16.00 e fino a oltre la mezzanotte in simulcast con Rai 3, trasmetterà l'edizione 2024 dell'evento. Tra i momenti più attesi il DJ set di Ema Stokholma dal palco principale della manifestazione, ma nel corso dell’evento Rai Radio2, che trasmetterà da una postazione esclusiva nel backstage, ospiterà tutti gli artisti al termine di ogni esibizione con testimonianze e retroscena su quello che è stato definito il più grande concerto gratuito d’Europa.