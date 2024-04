L'Eredità, strafalcione clamoroso nei 100 secondi: "Non ne azzeccano una". E la ghigliottina...

18 aprile 2024 a

Fa discutere i social l'ultima puntata de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1 in onda giovedì 18 aprile. Tra i momenti che hanno scatenato gli utenti di Xi come di consueto c'è il gioco dei 100 secondi, la raffica di domande e risposte che apre le porte alla Ghigliottina finale. Complice la corsa contro il tempo, errori e strafalcioni sono sempre in agguato. "Questi “campioni” sono laureati, dottori e professori, ma la Scoperta dell’America è del 1442, Modugno canta Vecchio Paletot e il Veneto confina con Svizzera e Slovenia", è lo sfogo di un commentatore. Il clima non cambia alla Ghigliotti, il gioco finale dove il concorrente deve azzeccare la parola che si associa con le altre.

L'Eredità, bufera sulla ghigliottina: "Marco Liorni è crudele"

Il campione Francesco non è protagonista di una grande performance. ‘NORD’, ‘SPAGHETTI’, ‘BRINDISI’, ‘FUGA’ e ‘BACIO’, le parole da collegare. Il concorrente ha scritto sul cartellino ‘MATRIMONIO’, ma la risposta esatta era "MEZZANOTTE". Niente da fare. Tuttavia a far discutere di più è il percorso che ha preceduto il gioco finale. Colpo dopo colpo il montepremi si è assottigliato vistosamente. “Quando si dimezza così tante volte è perché evidentemente non si ha un’idea della parola che potrebbe essere la risposta giusta” ha commentato il conduttore. "Pazzesca #leredita di oggi con il gioco dei 100 secondi in cui nessuno ne azzeccava una e poi nella ghigliottina finale il campione di puntata Francesco sbaglia tutte le 5 parole da scegliere", scrive un utente-telespettatore che ci mette il carico da undici.