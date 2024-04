Ginevra Terracina 14 aprile 2024 a

La mostra d’arte «Vibrazioni a Confronto» sbarca nella Capitale, un’opportunità affascinante per immergersi nella creatività di due talentuosi artisti: Stefania Catenacci e Lorenzo Laura. Curata con passione da Eleonora De Amicis e Slagjana Risteska, questa esposizione offre uno sguardo profondo e coinvolgente sulla loro arte. «La pittura di Catenacci ha uno stile del tutto personale, le pennellate veloci e sicure sono come in movimento, la sua forza è nell’idea surreale, ma giovane e fresca, i colori che usa sono quelli primari, vivi, luminosi e chi osserva le sue opere ne è inevitabilmente attratto», spiegano le curatrici. L'esposizione rappresenta un dialogo tra i due artisti in cui I colori danzano con le immagini, creando una narrazione visiva coinvolgente. I visitatori avranno l’opportunità di immergersi in questo mondo di vibrazioni, esplorando le opere e lasciandosi trasportare dalle emozioni che emanano. «Laura - continuano le curatrici De Amicis e Risteka - usa la sua creatività e prende ispirazione dalla natura per creare opere d’arte che sembrano reali e coinvolgenti. Attraverso materiali come il polistirene e resine, arricchite da un’innovativa formula cementizia che rende le sue opere solide e uniche. Con ogni creazione, cerca di stimolare non solo la mente, ma anche l’anima degli osservatori». L'appuntamento è per il 20 e 21 aprile presso la «Galerie de Paris» in via Margutta a Roma.