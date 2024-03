Pomeriggio5, niente conduzione per Myrta Merlino. Chi la sostituisce

22 marzo 2024 a

Niente conduzione della puntata del 22 marzo di Pomeriggio5 per Myrta Merlino. A svelare il “forfait” della giornalista napoletana nella trasmissione di questo venerdì è Dagospia, che specifica che sarà Giuseppe Brindisi, volto noto al grande pubblico per la conduzione di Zona Bianca, a prendere il suo posto. “Motivo? Pare che Myrta sia partita. Merlino è sempre più insofferente per i dati flop di Pomeriggio5 e per le voci su chi prenderà il suo posto a settembre. Brindisi l’aveva già sostituita durante la settimana sanremese con buoni risultati. Pure Bianca Berlinguer si è data alla macchia per due giorni a ‘Prima di domani’ su Rete4, sostituita da Sabrina Scampini. Le muse di Pierdudi, in crisi d’ascolti, non si fanno scrupoli a saltare le puntate. Un modo per mandare un segnale a Mediaset?”, la ricostruzione del sito diretto da Roberto D’Agostino. Proprio nei giorni scorsi erano emerse voci di un possibile cambiamento al timone del programma pomeridiano a partire dal prossimo settembre, con le indiscrezioni che davano due nomi in ballo: Cesara Buonamici e Veronica Gentili.