Rai, grandi manovre per non perdere Amadeus. Offerta da capogiro di Discovery

Un imminente cambio alla guida della Rai, con Giampaolo Rossi destinato a salire al ruolo di amministratore delegato, potrebbe portare con sé una serie di questioni spinose per la televisione di Stato. In cima a questa lista di sfide c'è Amadeus, conduttore che ha conquistato il pubblico con le sue performance a Sanremo. Il contratto di Amadeus con la Rai scadrà il 30 giugno, e già si respira aria di competizione per assicurarsi i suoi servigi. L'asta per garantirsi il suo ingaggio ha coinvolto sia attori interni che esterni all'azienda, mettendo a rischio una delle risorse più preziose della Rai. Recentemente, Amadeus - riferisce Repubblica - ha rivelato di aver ricevuto un'offerta dalla concorrenza durante le trattative con la Rai, scatenando speculazioni su possibili mosse future. Anche se ci sono voci su un interesse da parte di Mediaset, con Pier Silvio Berlusconi che avrebbe contattato il conduttore per strappare in futuro il Festival di Sanremo, queste sembrano essere ancora ipotesi in fase embrionale.

Alcuni suggeriscono che la vera posta in gioco potrebbe essere rappresentata da Warner-Bros Discovery, che vorrebbe assicurarsi Amadeus per rafforzare la propria presenza nel mercato italiano. Il successo di programmi come "Che tempo che fa" ha attirato l'attenzione degli investitori americani sulla possibilità di acquisire altri volti di punta della Rai. La Rai, consapevole del rischio di perderlo insieme a programmi di successo come "Affari tuoi" e "I soliti ignoti", è pronta a fare di tutto per trattenere Amadeus, compreso pareggiare le offerte stellari provenienti da altre reti. L'eventuale partenza di Amadeus potrebbe anche scatenare un esodo di altri conduttori, quindi l’obiettivo a viale Mazzini è di blindarlo anche per il futuro.