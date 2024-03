Affari tuoi, Floriana accetta gli 80mila euro: si scatena il sospetto sui social

04 marzo 2024 a

Tanti soldi e una partita dalle mille emozioni che scatena gli utenti dei social. Parliamo dell'ultima puntata di Affari tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Amadeus e in particolare della vittoria della concorrente Floriana che si è portata a casa ben 80mila euro. Una partita fortunata che poteva essere ancora più clamorosa perché la concorrente in rappresentanza del Trentino aveva nel suo "pacco" il premio massimo di 300mila euro, ma l'offerta del Dottore l'ha fatta optare per la cifra sicura. Insomma, la gioia per gli 80mila euro si è trasformata in rimpianto quando Floriana ha scoperto che aveva il super premio tra le mani. "I soldi fanno gola a tutti ma li all'offerta dei 80mila dovevi già capire che avevi 300mila nel pacco però", scrive un utente, e come al solito c'è chi sospetta: "Secondo me alcuni concorrenti vengono aiutati, il dottore va a simpatia… Poi la cosa che non sopporto è il piangersi addosso quando stai vincendo 80.000 euro".

I 300mila euro erano nel pacco 19, numero "fortunato" per la concorrente come lei stessa ha confidato. Ma Floriana non se l'è sentita di sfidare il destino quando le è stata comunicata l’offerta da 80mila euro. "Sempre la solita storia... hanno il numero fortunato della vita e poi si fermano", scrive un telespettatore. E ancora: "Aveva i 300.000 e certo, non li ha aperti per andare dietro a cosa?". Comunque sia, la concorrente si porta a casa un ricco premio.