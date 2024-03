Rai, cosa faranno Giletti e Chiambretti. Il post di Sergio scatena il tam tam

Francesco Fredella 01 marzo 2024 a

"Bentornati a casa". Roberto Sergio, ad Rai, dà il benvenuto in Rai a Massimo Giletti e Piero Chiambretti (a lungo lontano da viale Mazzini) in modo unico. Lo fa con un post di Instagram, che diventa subito virale. Sergio dice: "Casa vostra, assieme a tutti gli italiani". Insomma, finalmente a due grandi professionisti della tv viene aperta la porta principale di viale Mazzini. Il primo, Giletti, a lungo in esilio a La7 mentre il secondo, Chiambretti, non ha perso tempo e è stato per anni nella scuderia Mediaset. Ora, però, arriva la chiamata di Mamma Rai e i due rispondono.

Prova del fuoco superata brillantemente con uno show in prima serata (un vero capolavoro) dove Giletti ha saputo raccontare l'Italia, la televisione che compie 70 anni. Una mare di ospiti: Baudo, Bonolis, Clerici, Fiorello e tanti altri ancora. Cosa sarà adesso di Giletti? Il conduttore, in esilio per molti anni dalla Rai, condurrà sicuramente uno programma su Rai1. Idem per Chiambretti, istrionico, inimitabile. Qualche giorno fa ha pubblicato una foto dinanzi all'ingresso degli studi del Foro Italico dove ha praticamente annunciato il suo ritorno. Attesissimo.