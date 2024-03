Masterchef 13, vince Eleonora Riso: la reazione spiazza tutti

01 marzo 2024 a

Bollicine e pioggia di coriandoli come di consueto per la fine della tredicesima edizione di Masterchef Italia. CHiah avinto il cooking shopw di Sky dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli? Al termine di una finale agguerrita i tre cuochi hanno decretato che la vincitrice di Masterchef 13 è Eleonora Riso, 27enne cameriera di Collesalvetti, Livorno, che ha trionfato in finale contro i favoriti Eleonora e Antonio. La toscana si aggiudica così 100mila euro in gettoni d’oro e un posto in un corso di formazione avanzata di ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Inoltre, come da tradizione, avrà la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette.

Nata e cresciuta a Livorno, Eleonora Riso ha vissuto a Pisa per gli studi. Dopo una vendemmia in Francia si è trasferita nella “casa nel bosco” a Firenze, una sorta di comune che vive in mezzo alla natura, esperienza che ha ispirato molto la sua cucina. "Dedico la vittoria a tutti i disagiati come me, cioè quelli che si trovano a disagio nelle consuete dinamiche sociali", ha detto Riso intervistata da Repubblica. "Per adesso mi voglio godere tutto quello che verrà, con l’obiettivo poi di una vita in campagna. Il mio sogno è un luogo in cui accogliere le persone. Vorrei trasferirmi in campagna, avere un terreno, coltivare e trasformare la materia in piatti. Questa per me è la forma più completa della cucina. Ma non un agriturismo: non amo le etichette. Sarà semplicemente una casa in cui accogliere le persone. Il nome ancora non lo so, lo troverò dopo che avrò trovato il luogo giusto". Eleonora ha vinto con un menù dal nome Ichigo Ichie – Quant’è bello leggere tra le righe, ispirato al Giappone. Dopo la proclamazione la vincitrice è restata immobile per qualche secondo, poi si è lasciata andare ai festeggiamenti: "Non ha senso!", ha commentato a caldo.