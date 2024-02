Mara Venier, dopo la bufera lo sfogo social: "Si sbaglia perché si è umani"

16 febbraio 2024 a

a

a

Mara Venier, in un’intervista al Corriere della Sera, è tornata sulle polemiche scatenate dalla puntata di ’Domenica in’, per l’interruzione di Dargen D’Amico e per la lettura del comunicato di Roberto Sergio, in risposta alle frasi dell’artista Ghali sul conflitto in Medio Oriente. "Mai in vita mia ho censurato qualcuno, né sono mai stata accusata di censura", ha dichiarato. E a Repubblica, che l'ha definita "vestale del melonismo", ha risposto: "Se sono da trent’anni in tv, è perché non ho mai sposato una parte politica. Io mi rivolgo a tutto il pubblico, a prescindere dalle idee politiche di ciascuno, e rispettandole tutte". Ora, sui social, la conduttrice sta ripubblicando tutti i messaggi di vicinanza e di supporto dei colleghi.

Fiorello sbotta: "Violenza", il caso Venier è sfuggito di mano

Ma non solo. Tra le storie Instagram, infatti, è spuntata una citazione che sembra essere stata scelta proprio in seguito alle polemiche. "Si sbaglia sempre. Si sbaglia per rabbia, per amore, per gelosia. Si sbaglia per imparare. Imparare a non ripetere mai certi sbagli", si legge. In sottofondo Redemption song di Bob Marley. E ancora: "Si sbaglia per poter chiedere scusa, per poter ammettere di aver sbagliato. Si sbaglia per crescere e per maturare. Si sbaglia perché non si è perfetti, si è umani".