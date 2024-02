Viva Rai2, Fiorello lancia Clerici per il dopo-Amadeus: "Tu e...". Il nome

12 febbraio 2024 a

a

a

Nei cinque anni con Amadeus direttore artistico il Festival ha registrato numeri sempre in crescita. Tuttavia, il direttore artistico era stato chiaro fin dall'inizio e, salvo qualche battuta, non ha lasciato spiragli aperti. "Onestamente, io avevo detto che era il mio ultimo (Festival, ndr) già a maggio scorso", ha detto riferendosi poi alla marcia indietro per organizzare questa edizione del 2024, "ma stavolta - ha proseguito - sento che mi devo realmente fermare in questo momento. Ringrazio l'Ad del desiderio di farci proseguire, ma sento il desiderio di fermarmi e fare altro. Altre idee, altre sfide, altre scommesse come sempre fatto. Parla sempre al plurale, il conduttore. Perché negli anni con Fiorello è nato un vero e proprio marchio di fabbrica, quello degli 'Amarello', la cui ultima immagine insieme, almeno per il Festival, rischia di essere quella del saluto all'Ariston a bordo della carrozza bianca. E proprio da questo lo showman siculo è ripartito a Viva Rai2. Nel corso della puntata, è arrivata una videochiamata inattesa.

Sanremo 2024, Amadeus e Fiorello veri mattatori. Perché hanno vinto

"Antonella buongiorno!": così Fiorello ha salutato e dato il benvenuto alla collega Antonella Clerici. "Ma come fate ad avere quell'energia lì?", ha chiesto incuriosita la signora della mattina di Rai 1. "Non lo so. Tutti abbiamo l'adrenalina", ha ironizzato Fiorello, alludendo alla maratona sanremese. "Volevo chiederti una cosa. Abbiamo riso e scherzato sul fatto che una donna non si veda alla conduzione dalla tua. Quattordici anni. Lo faresti? Torneresti?", ha domandato in maniera diretta lo showman. "Con un amico come te, certo", ha risposto lei. "Io l'anno prossimo sono quota cento", ha detto Fiorello, per poi lanciare una proposta: "Io vedrei bene te e, visto il rapporto che hai con lui, Alessandro Cattelan". "Io vedrei bene Alessandro. Trovo che sia giusto lanciare i giovani. Può essere, ma dopo che avete fatto questi numeri. Il paragone non deve essere fatto. Si può fare il paragone con il primo Festival di Amadeus", ha detto.