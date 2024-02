Che tempo che fa, Vanoni scatenata su Sanremo. Maionchi: "Posso sputargli?"

12 febbraio 2024 a

Anche a Che tempo che fa, il programma di informazione e di intrattenimento della domenica sera, si è parlato della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus ha chiuso col botto: numeri da record e grandi applausi, dei giornalisti e dei telespettatori. E allora il conduttore Fabio Fazio ha voluto chiedere un parere sulla kermesse e sui cinque giorni di spettacolo alle sue due ospiti fisse: Mara Maionchi e Ornella Vanoni. "Quale canzone ti è piaciuta di più?", ha chiesto alla cantante. "Quella di Loredana", ha risposto lei, riferendosi al brano "Pazza". E Ghali?", l'ha incalzata il padrone di casa. E Vanoni ha detto "Sì, Ghali stupendo". A quel punto è intervenuta la produttrice discografica: "Non ti ricordi un ca**o, questa è la verità", ha scherzato.

"Intanto non mancarmi di rispetto", ha risposto per le rime Ornella Vanoni. "Ma secondo te ti mancherei mai di rispetto? Non dire queste cose", ha replicato Maionchi. Poi, mentre continuava la discussione sui brani portati dagli artisti in gara sul palco del teatro Ariston, la cantante ha chiesto alla sua interlocutrice: "Puliscimi gli occhiali". La produttrice discografica, spiazzata ma sorridente, ha preso gli occhiali e ha commentato: "Ma guarda... Anche il servizio ci vuole. Posso sputargli sopra?".