Domenica In, Annalisa fa impazzire Mara Venier: il balletto è virale

11 febbraio 2024

Mara Venier show a Domenica In. Oggi la signora della domenica ha accolto sul palco del teatro Ariston tutti gli artisti della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Tra performance stupefacenti e siparietti divertenti, la conduttrice ha provato a portare un po' del suo colore nella Riviera ligure. Grande attesa per Annalisa, terza classificata e ideatrice del vero tormentone della kermesse. Applausi e sorrisi per la cantante di Savona che, ancora una volta, ha fatto ballare tutti. Nel corso dell'esibizione, Venier, non riuscendo a contenere l'entusiasmo, si è scatenata e si è abbandonata a un balletto sregolato. La scena è stata ripresa dai telespettatori, che l'hanno subito lanciata sui social network. Il video del momento clou è già virale. Zia Mara fa impazzire tutti.