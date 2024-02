L'eredità, "mio marito...". La frase del campione scatena gli hater

10 febbraio 2024 a

Una puntata scoppiettante quella di venerdì 9 febbraio de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Protagonista indiscusso è Giuseppe che si conferma campione arrivando alla Ghigliottina, la sfida finale del gioco. Quale parola si associa perfettamente con i cinque indizi "vivere", "pieno", "controllo", "pensieri" e "studi"? Il concorrente punta su "centro" e azzecca la soluzione portandosi a casa 90mila euro in gettoni d'oro. Tutti contenti? Non proprio, perché come avviene in ogni puntata del programma sui social schiere di commentatori dicono la loro, spesso in modo caustico. Dopo la vittoria di Giuseppe su X molti utenti hanno sottolineato come a volte la Ghigliottina sia più facile e altre davvero difficile. "Se 'sto gioco non è truccato, io sono il Papa!"; commenta uno mentre altri sottolineano la fortuna di Giuseppe che si è trovato davanti a un enigma non irrisolvibile.

Come detto, i commentatori dei social sono scatenati e talvolta tracimano nell'insulto. Come avvenuto sempre nella stessa puntata, quando il campione ha rivelato di avere un compagno. ""Ha detto marito?", sbotta uno mentre altri passano direttamente a offese inaccettabili. Tuttavia, la discussione tra gli utenti si è concentrata soprattutto sul gioco e sulla serata che particolarmente fortunata per Giuseppe che intasca un bel gruzzoletto.