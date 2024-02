Sanremo 2024, La Sad scatenati: "La borsetta". Il colpo di scena in diretta

09 febbraio 2024 a

a

a

Hanno iniziato in sordina, senza gesti plateali. I La Sad, il gruppo apparentemente più punk e sregolato di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo, sembravano destinati a trionfare nel gioco del FantaSanremo. Eppure, almeno nelle prime due serate, i tre ragazzi dai capelli colorati non hanno dato il tutto per tutto. Ieri, poi, il colpo di scena. A metà esibizione, uno dei tre giovani è sceso dal palco del teatro Ariston e correndo ha raggiunto la platea. Ma cos'è successo? Qual è stato il gesto che ha catalizzato l'attenzione del cameraman e dei telespettatori?

nooo quello dei la sad ha rubato la borsetta a giulia salemi ☠️ #Sanremo2024 pic.twitter.com/hYPG4WmuMZ — trashbiccis (@trashbiccis) February 9, 2024

Un ragazzo dei La Sad, una volta raggiunta la platea, ha puntato l'influencer Giulia Salemi, seduta in quinta fila, e le ha sfilato la borsetta. La scelta del giovane ha lasciato tutti di sasso. Ma chi partecipa al fantasy game sa bene che il bonus Piero Pelù (che fece lo stesso al Festival del 2020) regala venti punti ai giocatori. La scena è stata subito catapultata sui social, dove video e meme hanno riempito tantissimi profili di utenti. "I La Sad mi hanno fatto sbancare al FantaSanremo", ha scritto qualcuno divertito.