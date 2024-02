Mare Fuori andrà in onda su Rai2 dal 14 febbraio

Marida Caterini 09 febbraio 2024 a

a

a

Dal prossimo 14 febbraio in prima serata su Rai 2 andrà in onda la quarta stagione di "Mare fuori", la serie che racconta le vicissitudini di giovanissimi rinchiusi in un carcere napoletano per minori. I primi sei episodi, dal 1 febbraio sono fruibili su RaiPlay, mentre l’intero box set sarà visibile sulla medesima piattaforma a partire dal 14 febbraio. La coproduzione Rai Fiction Picomedia è prodotta da Roberto Sessa con la regia di Ivan Silvestrini. Nel folto cast dei protagonisti, ci sono tra gli altri, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Pia Lanciotti, Massimiliano Caiazzo, Maria Esposito, Matteo Paolillo, Artem. La quarta stagione, per la prima volta ha aperto una collaborazione con tre brand commerciali. “La serie, diventata un cult presso il pubblico di giovanissimi, vanta nelle tre stagioni andate in onda 225 milioni di visualizzazioni su RaiPlay e viene proposta a distanza esatta di 1 anno da quella precedente. Questo appuntamento diventerà una costante nel tempo, nel senso che nel febbraio del 2025 andrà in onda la quinta serie a cui si sta già lavorando con nuovi ingressi e nuove storie, e così via di seguito”, afferma Maria Pia Ammirati responsabile di Rai Fiction.

"Un traditore". Giletti spara a zero su Cairo e fa tremare pure la Rai sul futuro

Roberto Sessa, CEO di Picomedia, rafforza il concetto espresso dalla Ammirati: “Abbiamo iniziato a lavorare a Mare Fuori nel 2017 e stiamo vivendo un’esperienza travolgente per il successo conquistato presso il pubblico. Ci saranno, in ogni stagione, ingressi e uscite di personaggi e questo è l’elemento di forza delle tantissime storie che raccontiamo e andremo a raccontare in seguito. Mare fuori si presenta e si presenterà ogni anno, con due appuntamenti annuali: l’inizio delle riprese, verso maggio fino a settembre e la messa in onda a febbraio”. Roberto Sessa continua: “per prepararci alla scrittura abbiamo visitato delle carceri minorili parlando con i direttori e con i ragazzi che ci hanno raccontato le loro storie. Oggi possiamo confermare con orgoglio che le stagioni precedenti di Mare Fuori sono state già vendute in Paesi europei che non l’hanno ancora mandato in onda. E la Beta film sta contattando altre quattro tv a livello internazionale. Non solo ma "Mare fuori" arriverà anche negli Stati Uniti”.

E adesso ascoltiamo alcuni giovani protagonisti. Massimiliano Caiazzo che interpreta Carmen Di Salvo, dice: “Il mio personaggio si trova ad affrontare la crescita passando da uno stato emotivo adolescenziale allo stato adulto. Tutto sta nelle scelte che riesce a fare”. Matteo Paolillo (Edoardo Conte) svela: “Come tutti anche io sono cresciuto con il mio personaggio e molto in fretta. Edoardo sarà diviso tra l’amore per Carmela, la madre di suo figlio, e Teresa, il suo amore proibito. Avrà l’illusione di poter cambiare vita. Ma durerà poco”. Domenico Cuomo dà il volto a Gianni Russo detto Cardiotrap. “Sono imbarazzato nel rappresentare persone che hanno perso tutto nella vita. Bisogna sempre essere grati per quello che si ha ed è questo il messaggio che voglio inviare ai miei coetanei". Francesco Pananella è Luigi Di Meo detto Cucciolo: “Gli eventi lo spingono a sperare di poter affiancare Rosa nel clan Ricci diventando un camorrista. Ma qualcosa tenta di mandare all’aria i suoi piani". Maria Esposito è una delle ragazze più in vista, Rosa Ricci, e dce: “Finalmente Rosa inizia a ragionare con la propria testa e non si farà più influenzare da nessuno. Inoltre deve affrontare le conseguenze di quanto accaduto nel finale della scorsa stagione".